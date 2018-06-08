Хабаровск или Владивосток? Новый министр по развитию ДВ "хайпанул в соцсетях"

9 июня, PrimaMedia. Новый министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, побывавший на днях во Владивостоке на МедиаСаммите-2018, решил присоединиться к извечному спору. В своем личном аккаунте в Инстаграм, который Козлов вел еще когда был губернатором Амурской области и который насчитывает более 30 тысяч подписчиков, министр спросил: "Душа Дальнего Востока: Хабаровск или Владивосток?!"
Пост, опубликованный в ночь на 9 июня, собрал уже 2 тысячи лайков, более 300 комментариев, но единого ответа нет и там, сообщает ИА PrimaMedia.
На днях вживую услышал спор, который длится уже много лет. Кто не жил на Дальнем Востоке никогда не поймет его суть. Но местный всегда выберет одну из сторон! Душа Дальнего Востока: Хабаровск или Владивосток?! Вы можете быть друзьями, жить на соседних улицах, но на вопрос ответите по-разному! Такой местный парадокс. Ради интереса, а вы как считаете?! #ДальнийВосток #Хабаровск #Владивосток #ministrlive #АлександрКозлов
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении министром по развитию Дальнего Востока Александра Козлова 18 мая. До этого ведомство с сентября 2013 года возглавлял Александр Галушка.
Справка: Александр Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске. В 2003 году окончил Московскую академию предпринимательства по специальности "Юриспруденция". С 2000 по 2010 год занимал руководящие посты в компании ООО "Амурский уголь" в городе Райчихинске Амурской области. 14 сентября 2014 года победил на выборах мэра Благовещенска. 25 марта 2015 года указом президента России назначен временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области, а 20 сентября того же года победил на выборах главы региона.
Будучи еще губернатором Приамурья, Козлов вел в сети Инстаграм аккаунт с ником "ГубернаторLive". В нем он размещал весьма искренние посты, многие из которых были весьма нетипичными для чиновника такого уровня и находили отклик у подписчиков и в СМИ. На должности министра Александр Козлов продолжил свое хобби, но аккаунт переименовал в "МинистрLive".