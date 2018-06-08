Владивосток или Хабаровск. Фото: ИА PrimaMedia

Хабаровск или Владивосток? Новый министр по развитию ДВ "хайпанул в соцсетях"

Уже 2 тысячи лайков и 300 комментариев, а единого ответа все нет

9 июня, PrimaMedia. Новый министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, побывавший на днях во Владивостоке на МедиаСаммите-2018, решил присоединиться к извечному спору. В своем личном аккаунте в Инстаграм, который Козлов вел еще когда был губернатором Амурской области и который насчитывает более 30 тысяч подписчиков, министр спросил: "Душа Дальнего Востока: Хабаровск или Владивосток?!"

Пост, опубликованный в ночь на 9 июня, собрал уже 2 тысячи лайков, более 300 комментариев, но единого ответа нет и там, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении министром по развитию Дальнего Востока Александра Козлова 18 мая. До этого ведомство с сентября 2013 года возглавлял Александр Галушка.

Справка: Александр Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске. В 2003 году окончил Московскую академию предпринимательства по специальности "Юриспруденция". С 2000 по 2010 год занимал руководящие посты в компании ООО "Амурский уголь" в городе Райчихинске Амурской области. 14 сентября 2014 года победил на выборах мэра Благовещенска. 25 марта 2015 года указом президента России назначен временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области, а 20 сентября того же года победил на выборах главы региона.

Будучи еще губернатором Приамурья, Козлов вел в сети Инстаграм аккаунт с ником "ГубернаторLive". В нем он размещал весьма искренние посты, многие из которых были весьма нетипичными для чиновника такого уровня и находили отклик у подписчиков и в СМИ. На должности министра Александр Козлов продолжил свое хобби, но аккаунт переименовал в "МинистрLive".

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