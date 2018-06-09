Хищения средств на капремонт выявили во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Хищения средств на капремонте выявили во Владивостоке

Деньги, затраченные на выполнение работ, были ниже суммы, указанной в договоре

9 июня, PrimaMedia. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств при проведении капитального ремонта жилого дома в городе Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края.

Установлено, что подрядной организацией в 2016 году по договору, заключенному с Фондом Приморского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края", проводились работы по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения, водоотведения, отопления, а также крыши многоквартирного дома в пос. Трудовое Владивостока на сумму более 1 млн рублей.

При этом в действительности денежные средства, фактически затраченные на выполнение работ по капитальному ремонту, были ниже суммы, указанной в договоре.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием). Ход и результаты его расследования поставлены на контроль прокуратуры района.

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