Face to Face: Бойцы MFP 221 прошли взвешивание и готовы к поединкам во Владивостоке

Бойцы MFP 221 прошли взвешивание и готовы к поединкам во Владивостоке. Фото: Федерация современного панкратиона MFP

На арене цирка состоятся восемь профессиональных рейтинговых поединков (ФОТО)

9 июня, PrimaMedia. На арене государственного цирка Владивостока сегодня, 9 июня, состоятся восемь профессиональных рейтинговых поединков международного турнира по современному панкратиону MFP 221 "Дальневосточный рубеж" (начало в 19.00). В преддверии события его участники из пяти регионов ДФО, а также из Украины, Армении и Польши прошли контрольное взвешивание и поучаствовали в церемонии face to face, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на федерацию современного панкратиона MFP.

Церемония взвешивания и традиционная "дуэль взглядов" были проведены в зале "Москва" отеля Azimut (Набережная, 10) в пятницу, 8 июня. Абсолютно все бойцы, которым уже сегодня предстоит выйти в октагон вошли в вес и готовы к поединкам.

Откроет вечер встреча в восьмиугольнике в весе до 66 кг между владивостокцем Ильей Цегельниковым — воспитанником именитого приморского тренера Виталия Крата, и хабаровчанином Андреем Марченко. После взвешивания Илья Цегельников поделился эмоциями по поводу участия в поединке, задающем тон всему турниру, и дал оценку своему оппоненту.

"Думаю, турнир будет интересным. В принципе, все бойцы подобраны примерно одного уровня, и я после своего боя буду болеть за каждого представителя Владивостока, так как со всеми знаком лично. О сопернике знаю лишь то, что он левша и выступал по К-1. Готовился к бою с ним два месяца, работали с тренером над всем: стойка, партер. Мой напарник по команде тоже левша, вот с ним я и стоял в парах в период тренировок, — рассказал участник первого боя Илья Цегельников.

Бойцы MFP 221 прошли взвешивание и готовы к поединкам во Владивостоке. Фото: федерация современного панкратиона MFP Бойцы MFP 221 прошли взвешивание и готовы к поединкам во Владивостоке. Фото: федерация современного панкратиона MFP Бойцы MFP 221 прошли взвешивание и готовы к поединкам во Владивостоке. Фото: федерация современного панкратиона MFP Бойцы MFP 221 прошли взвешивание и готовы к поединкам во Владивостоке. Фото: федерация современного панкратиона MFP Бойцы MFP 221 прошли взвешивание и готовы к поединкам во Владивостоке. Фото: федерация современного панкратиона MFP 1 / 5

В общей сложности честь Владивостока в боях по современному панкратиону будут защищать пять спортсменов. Помимо Цегельникова, это представители местного СК "Берсерк" Анвар Абаталимов, Адхамжон Эрдонов и Максим Шимченко, а также участник главного боя MFP 221 Григорий Сиренко, заменивший травмировавшегося в процессе подготовки чемпиона мира и Кубка Азии по кудо Евгения Шаломаева. Соперником Григория в октагоне станет опытный польский боец Циви Гжегош (рекорд 11-2).

Двум из воспитанников Федора Анохова ("Берсерк") — Шимченко и Абаталимову предстоит встретиться в октагоне с перспективными бойцами из Якутии. Анвар Абаталимов будет биться с Игнатием Андросовым — мастером спорта по вольной борьбе, а Максим Шимченко проведет бой с мастером спорта по боксу Алексеем Шаховым. Спортсменов из Республики Саха на турнир привез их наставник Иван Охлопков (клуб Sakha Wrestling MMA):

"Наши ребята готовились к турниру где-то полтора месяца. Игнатий Андросов — очень известный в Якутии спортсмен, он невероятно хорошо борется, базовый “вольник“. Алексей Шахов — мастер спорта по боксу из Алдана, отличный “ударник“. С обоими парнями мы старались подтягивать те техники, которые требуют больших наработок. Подготовка прошла хорошо, и думаю, они покажут красивые и яркие бои. Соперники у них интересные, волевые. Посмотрим, как все сложится", — подытожил тренер якутских спортсменов Иван Охлопков.

Бойцы MFP 221 прошли взвешивание и готовы к поединкам во Владивостоке. Фото: федерация современного панкратиона MFP Бойцы MFP 221 прошли взвешивание и готовы к поединкам во Владивостоке. Фото: федерация современного панкратиона MFP Бойцы MFP 221 прошли взвешивание и готовы к поединкам во Владивостоке. Фото: федерация современного панкратиона MFP Бойцы MFP 221 прошли взвешивание и готовы к поединкам во Владивостоке. Фото: федерация современного панкратиона MFP Бойцы MFP 221 прошли взвешивание и готовы к поединкам во Владивостоке. Фото: федерация современного панкратиона MFP Участники главного боя вечера Григорий Сиренко и Циви Гжегош. Фото: федерация современного панкратиона MFP Бойцы MFP 221 прошли взвешивание и готовы к поединкам во Владивостоке. Фото: федерация современного панкратиона MFP 1 / 7

За взвешиванием и "дуэлью взглядом" за день до старта поединков внимательно следил и почетный гость турнира – известный российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов, выступавший под эгидой промоушенов Pride, К-1 HERO’s, Dream, Strikeforce и M-1 Global.

"Так как мы географически оторваны от центра страны, то несем все-таки и социальную функцию при организации турниров. Безусловно, у нас огромное число своих прекрасных спортсменов, и в кудо, и в ММА, и в боксе, но когда мы привозим таких легенд как Сергей Харитонов, Федор Емельяненко, Александр Шлеменко, то даем возможность местным бойцам получить новые знания и пообщаться со звездами смешанных единоборств. Тот уникальный опыт, который Сергей приобрел за десятилетия своих выступлений, он передает молодежи — это многого стоит. Я и сам решил позаниматься, потому что уже за четыре дня решения во Владивостоке организационных вопросов турнира начал немножко набирать вес. Воспользовался шансом и совместил приятное с полезным, потренировался наравне с остальными, — поделился Дмитрий Коньков.

На арене владивостокского цирка рейтинговые поединки турнира смогут оценить более двух тысяч зрителей. Кроме того, прямая трансляция события пройдет в прямом эфире федерального канала "МАТЧ БОЕЦ", а также на многих мировых интернет-порталах.

Полный файткард турнира.

1 бой, вес до 66 кг: Илья Цегельников (Владивосток, рекорд 4-0; чемпион Владивостока по СБЕ ММА, победитель турнира CKF в Пекине) vs Андрей Марченко (Хабаровск, рекорд 1-1; чемпион Хабаровского края по К-1);

2 бой, вес до 62 кг: Игнатий Андросов (Якутск, рекорд 1-0; чемпион Якутии по вольной борьбе) vs Анвар Абаталимов (Владивосток, дебют; двукратный чемпион Владивостока по СБЕ ММА);

3 бой, вес до 84 кг: Максим Шимченко (Владивосток, дебют; чемпион Дальнего Востока по СБЕ ММА ) vs Алексей Шахов (Якутск, рекорд 1-0; чемпион Дальнего Востока по СБЕ ММА и боксу);

4 бой, вес до 80 кг: Алексей Воткин (Находка, дебют; финалист ДФО по рукопашному бою, призер Приморского края по СБЕ ММА) vs Иван Грачев (Хабаровск, дебют; чемпион Дальнего Востока по рукопашному бою);

5 бой, вес до 77 кг: Адхамжон Эрдонов (Владивосток, дебют; двукратный чемпион России по джиу-джитсу) vs Николай Чирков (Южно-Сахалинск, рекорд 3-0; чемпион Сахалинской области по АРБ, победитель турнира MFP 219);

6 бой, вес до 57 кг: Дмитрий Ганчук (Южно-Сахалинск, рекорд 5-1; чемпион Дальнего Востока по СБЕ ММА) vs Валодя Айвазян (Армения, рекорд 4-1; КМС по вольной борьбе, боевому самбо и ММА);

7 бой, вес до 61 кг: Илья Максимов (Комсомольск-на-Амуре, рекорд 5-1; МСМК по боксу, семикратный чемпион России по боксу, победитель турниров по современному панкратиону) vs Александр Лунга (Украина, рекорд 24-11; чемпион Украины среди профессионалов по ММА и фри-файту, чемпион Украины по боевому самбо);

8 бой, вес до 84 кг: Григорий Сиренко (Владивосток, рекорд 2-2; призер Дальнего Востока по СБЕ ММА, участник турниров по современному панкратиону) vs Циви Гжегош (Польша, рекорд 11-2; серебряный призер чемпионата Польши по дзюдо и джиу-джитсу).

Международный турнир по современному панкратиону MFP 221 "Дальневосточный рубеж" пройдет в субботу, 9 июня, во владивостокском цирке (Светланская, 103). Начало — 19.00.