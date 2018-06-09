Житель Владивостока выиграл новый BMW 3серии. Фото: предоставлены ООО "Премьер-Авто"

Шанс получить приз был у каждого, кто купит сувенирный магнит BMW с призовым кодом

9 июня, PrimaMedia. Уникальный спортивный седан BMW и тонна топлива от "ННК" досталась жителю Владивостока Алексею Лузину. Акция была организована официальным дилером BMW Премьер Авто для жителей Владивостока и Приморского края. Шанс получить приз был у каждого, кто купит сувенирный магнит BMW с призовым кодом и зарегистрирует его на сайте, сообщает ИА PrimaMedia.

Уникальный автомобиль был выпущен специально к 100-летнему юбилею BMW в ограниченном количестве – таких автомобилей всего 500 — у каждого на центральной консоли табличка с идентификационным номером. Он оснащен эксклюзивным аэродинамическим пакетом M-Performance, а также впечатляющим набором эксклюзивных опций.

Житель Владивостока выиграл новый BMW 3 серии. Фото: предоставлено ООО "Премьер-Авто" Житель Владивостока выиграл новый BMW 3 серии. Фото: предоставлено ООО "Премьер-Авто" Житель Владивостока выиграл новый BMW 3 серии. Фото: предоставлено ООО "Премьер-Авто" Уникальный спортивный седан BMW. Фото: предоставлено ООО "Премьер-Авто" 1 / 4

"Заехал на заправку – и с автовоза как раз сгружали призовой автомобиль на подиум. Маленький сын стал просить машинку – я купил ему магнитик. Вышли из магазина, посмотрели вблизи на седан, "который мы выиграем", улыбнулись и пошли. Выиграть я, конечно, не планировал, и спустя год уже забыл", – рассказывает Алексей Лузин.

BMW 3 серии производят, как эталон динамики и спортивного стиля. Такой же седан, только 86-го года, был первой машиной Алексея Лузина. Сейчас победителя ждет налог на выигрыш, но с новым BMW расставаться не хочется, и по сравнению с подарком сумма кажется вполне подъемной.

Смарт-ключ BMW 3 серии. Фото: предоставлено ООО "Премьер-Авто" Житель Владивостока выиграл новый BMW 3 серии. Фото: предоставлено ООО "Премьер-Авто" Смарт-ключ BMW 3 серии. Фото: предоставлено ООО "Премьер-Авто" Житель Владивостока выиграл новый BMW 3 серии. Фото: предоставлено ООО "Премьер-Авто" Вручение BMW 3 серии. Фото: предоставлено ООО "Премьер-Авто" Житель Владивостока выиграл новый BMW 3 серии. Фото: предоставлено ООО "Премьер-Авто" 1 / 6

Концерн BMW создает автомобили, способные дарить удовольствие, уже более 100 лет.

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