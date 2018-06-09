Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке в праздничные дни. Фото: ИА PrimaMedia

Существенных осадков не ожидается

9 июня, PrimaMedia. Погодные условия будут комфортными для отдыха в праздничные дни во Владивостоке и Приморском крае. Существенных осадков не ожидается, хотя в краевом центре в День России не исключен слабый дождь. Однако на побережье по-прежнему все еще прохладно, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

В воскресенье в краевом центре без осадков. Температура воздуха ночью +7…+10 °C, днём +12…+15 °C. Завтра над краем сохранится поле повышенного атмосферного давления. В средней тропосфере потоки сменятся на южные.

В континентальные районы начнёт поступать более тёплый воздух, температурный фон повысится. На прибрежные районы будет поступать воздух с акватории моря, здесь прохладней. В оставшиеся выходные дни в континентальной части края погода будет умеренно тёплой.

11 июня существенных осадков не ожидается. Погодные условия будут комфортными для отдыха. Ночные температуры существенно не изменятся. Дневные повысятся ещё на 3–5 градусов, на побережье по-прежнему прохладно.

В праздничный день, 12 июня, погода в некоторых районах может быть хуже, чем предполагалось ранее, есть вероятность небольших дождей. Во Владивостоке в День России не исключен слабый дождь. Температурный фон существенно меняться не будет.