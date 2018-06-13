"Билайн" расширяет программу Trade-in. Фото: предоставлено компанией "Билайн"

«Билайн» расширяет программу Trade-in

В акции участвуют смартфоны Apple и некоторые модели Samsung

13 июня, PrimaMedia. "Билайн" объявляет о расширении акции Trade-in (трейд ин). Теперь она доступна в более чем 2,4 тысячи салонах "Билайн" в 564 городах России. В акции участвуют смартфоны Apple (iPhone 5 и новее) и некоторые модели Samsung, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Помимо скидки на стоимость выкупа, "Билайн" предоставляет всем участникам акции дополнительное снижение цены в размере 5 тысяч рублей на покупку iPhone 8/8 Plus или iPhone X и в размере 10 тысяч на покупку Samsung Galaxy S9/S9 Plus.

"Собственная сеть офисов продаж "Билайн" стремительно расширяется и становится ближе и доступней потребителям. Запуск программы Trade-in по всей сети продаж дает еще больше возможностей для наших клиентов приобрести новинки ведущих мировых производителей смартфонов на самых выгодных условиях", — сказал вице-президент по продажам и развитию дистрибуции ПАО "ВымпелКом" Юрий Смагаринский.

Согласно статистике, клиенты салонов "Билайн" чаще всего сдавали смартфоны Apple iPhone 5S (30%), Apple iPhone 6 (25%) и Apple iPhone 6s (23%), а приобретали Apple iPhone 8 (35%)/8 Plus (25%) и Apple iPhone Х (17%). При этом 71% всех сделок по акции совершен в Москве. Помимо столицы в топ-3 городов-участников входят Оренбург и Лобня.

Впервые акция стартовала в декабре 2017 года и вызвала большой интерес у клиентов. В начале 2018 года к программе подключились смартфоны Samsung.

Количество устройств, доступных по программе Trade-in, ограничено. Более подробная информация и условия акции доступны на beeline.ru.

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