В международном аэропорту Владивосток определены места расположения точек Tax Free. Фото: предоставлено владивостокской таможней

В международном аэропорту Владивостока определены места расположения точек Tax Free

Они будут расположены в общей зоне на первом этаже и в предполетной зоне

9 июня, PrimaMedia. В пункте пропуска аэропорт Владивосток (Кневичи) определены места для стоек Tax Free. Они будут расположены в общей зоне на первом этаже и в предполетной зоне международных воздушных авиалиний, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу владивостокской таможни

Как только будет выбран оператор, пассажиры смогут возвращать налог на добавленную стоимость прямо в здании аэровокзала. Для того чтобы иностранные граждане смогли воспользоваться данной услугой, им нужно приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога.

Справка: Tax free — система возврата налога на добавленную стоимость (НДС), которая действует для иностранных граждан при вывозе ими приобретенных в России товаров. Помимо пункта пропуска аэропорт Владивосток оформить компенсацию НДС они смогут и в морском пункте пропуска Владивосток.

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