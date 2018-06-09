Юных приморцев приглашают на творческие смены «Мир, который мы не видим»

Детские творческие смены проходят в ЦСК " Хлебозавод" во Владивостоке, в будние дни, с 4 июня по 11 августа. Детские творческие смены "Мир, который мы не видим" — это мир скрытых возможностей и новых знаний. В центре внимания каждой смены — сам ребенок, его интересы и суждения, а задача педагогов — помочь ему раскрыть в себе таланты и научиться совершать открытия.

В течение пяти дней участники совершают путешествия, исследуют то, чего раньше не замечали вокруг и в себе, и участвуют в интеллектуальных играх.

Детские творческие смены в ЦСК " Хлебозавод". Фото: Антон Новгородов Детские творческие смены в ЦСК " Хлебозавод". Фото: Антон Новгородов Детские творческие смены в ЦСК " Хлебозавод". Фото: Антон Новгородов Детские творческие смены в ЦСК " Хлебозавод". Фото: Антон Новгородов 1 / 4

Зарегистрироваться на мастер-классы можно по телефону: 280-00-55 или электронной почте info@hlebozavod.art.

Продолжительность смены — 5 дней, с 9.00 до 18.00. Стоимость одной смены — 7 тысяч рублей.

В стоимость входит:

Трехразовое питание

Каждый день проходят экскурсии и занятия на свежем воздухе

Занятия проводят специалисты — педагоги и медиаторы

Участники ставят эксперименты и работают с лабораторным оборудованием

Каждый участник совершает собственное открытие

В конце смены проходит торжественное закрытие, где участники представляют свои исследования



Детские творческие смены в ЦСК " Хлебозавод". Фото: предоставлено организаторами

РАСПИСАНИЕ СМЕН

11 июня — 16 июня (10-12 лет)

Исследовательская смена совместно с Alliance Francaise. Исследуем мир и изучаем французский язык.

18 июня — 23 июня (7-9 лет)

25 июня — 30 июня (10-12 лет)

2 июля — 7 июля (7-9 лет)

16 июля — 23 июля (10-12 лет)

Смена "Мир, который мы не видим". Совершаем открытия каждый день и погружаемся в науку.

23 июля — 28 июля (6 дней) (10-12 лет )

30 июля — 11 августа (11 дней) (13-15 лет)

Смена "Мир, который мы меняем". Изучаем город и пространство, в котором мы живем. Уличное искусство, урбанистика, театр, архитектура, дизайн — все эти знания помогут создать настоящую выставку в центре современной культуры “Хлебозавод”.