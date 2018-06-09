Почти 7 тысяч сирот стоят в очереди на получение жилья в Приморье

Ирина Мануйлова встретилась с детьми-сиротами Приморья. Фото: Александр Сафронов

С детьми-сиротами встретилась вице-губернатор Ирина Мануйлова

9 июня, PrimaMedia. Вице-губернатор Ирина Мануйлова в пятницу, 8 июня, встретилась с детьми-сиротами, которые стоят в очереди на получение квартир. Главной темой стало обсуждение мер поддержки для тех, кто пока еще ждет жилье, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Одна из проблем, озвученная детьми-сиротами на прошедшей встрече с главой региона Андреем Тарасенко в мае, – необходимость временной регистрации по месту жительства или пребывания до момента получения положенного по закону жилья. По словам выпускников детских домов, из-за отсутствия прописки они не могут официально устроиться на работу, оформить детей в детские сады и школы.

Ирина Мануйлова рассказала, что врио губернатора уже направил предложения в адрес президента России Владимира Путина, заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, а также министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцевао внесении изменений в правила регистрации граждан России. Поправки в закон позволят регистрировать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, там, где они находились до выпуска из детского дома, пока их не обеспечат жильем.

"Ребята, кроме этого с каждым из вас мы готовы работать индивидуально и помочь в решении ваших вопросов – рассмотреть варианты с предоставлением временного жилья в учреждениях края, пока вы не получите квартиры, помочь с регистрацией и трудоустройством", – обратилась к присутствующим Ирина Мануйлова.

Добавим, в настоящее время в Приморье на учете в сводном списке на получение жилья как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, стоят 7 040 человек. Из них 5 237 имеют право на получение жилья, так как являются совершеннолетними. Остальные стоят в очереди, но еще не достигли 18-летнего возраста. Часть ребят имеют неисполненные судебные решения на получение квартир.

Напомним, на 2018 год в бюджете Приморского края на обеспечение жильем этой категории граждан предусмотрен почти 1 млрд рублей краевых и федеральных средств. Из них более 630 млн направлено департаменту образования и науки на приобретения жилья, более 300 млн – департаменту градостроительства на строительство нового жилья. В марте-апреле этого года для детей-сирот в Приморье уже приобретены 42 квартиры. Еще 46 аукционов начались в мае, примерно по столько же конкурсных процедур запланировано и на последующие месяцы.

В целом до конца года в крае будет приобретено около 300 квартир для детей-сирот. Также в планах на ближайшие годы – строительство 12 жилых домов для ребят из очереди. Три из них начнут строить уже в этом году – два 45-квартирных в Лесозаводске и один в Находке на 36 квартир. Также земельные участки уже предоставлены под строительство домов в поселке Славянка Хасанского района (для двух 45-квартирных домов), поселке Пограничный Пограничного района (двух 45-квартирных домов), поселке Смоляниново Шкотовского района (под один 45-квартирный дом) и Селе Екатериновка Партизанского района (для двух 45-квартирных домов).

Во Владивостоке выдачу квартир для детей-сирот предполагает вторая очередь строительства жилого района "Снеговая падь", корпус D. По договору застройщик обязан будет предоставить 30 квартир.

Кроме того, по поручению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко разработан закон о компенсации расходов за аренду жилья детям-сиротам, которые стоят в очереди на получение квартир.

"Ежемесячные компенсации из краевого бюджета за съем жилья дети-сироты будут получать до тех пор, пока им не будет предоставлена квартира", – подчеркнул глава края.

Согласно принятому краевыми депутатами закону размер компенсации составит 5 тысяч рублей для тех, кто арендует жилье во Владивостоке, и 3 тысячи рублей в других населенных пунктах края. В настоящее время департаментом образования и науки Приморского края разрабатывается порядок предоставления компенсации.

Кроме того, приняты поправки к краевому закону об обеспечении жильем детей-сирот, которые предусматривают оптимизацию механизма получения недостающих для постановки детей-сирот на специализированный жилищный учет и включения в сводный список сведений и документов, а также уточнение порядка их включения в сводный список. Также детализирован перечень документов, которые необходимых для принятия детей-сирот на специализированный жилищный учет. Это позволит предотвратить необоснованный отказ органов опеки и попечительства в принятии детей-сирот на специализированный жилищный учет. Помимо этого, принятый документ ускорит процедуру подписания детьми-сиротами договоров найма специализированных жилых помещений. Изменения в закон вступят в силу с 1 июля 2018 года.