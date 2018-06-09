Дмитрий Хан. Фото: ИА PrimaMedia
Гражданское НКОбщество

Проект «Всем Приморьем УДАРим по инсульту» начнется с флешмоба

Невролог Дмитрий Хан рассказал о масштабном некоммерческом проекте, выигравшем президентский грант

9 июня, PrimaMedia. Руководитель фонда "Инсульту нет!", заведующий неврологическим отделением Приморской краевой клинической больницы № 1 Дмитрий Хан в ходе брифинга на V МедиаСаммите рассказал о проекте "Всем Приморьем УДАРим по инсульту". Этот проект победил в первом конкурсе президентских грантов 2018 года, сообщает ИА PrimaMedia.

Суть проекта – в массовом распространении простого и доступного четырехступенчатого алгоритма распознавания инсульта и обеспечения экстренной доставки больного в лечебное учреждение. Слово "УДАР" в данном случае – аббревиатура, которая означает четыре слова: улыбка, движение, артикуляция, решение. Эти слова означают пошаговую инструкцию, выполнить которую по силам даже детям. Увидев, что кому-то стало плохо, нужно попросить человека улыбнуться, поднять руки, назвать свое имя. Если он не сможет этого сделать, следует принять решение о срочной транспортировке человека в больницу – велика вероятность инсульта.

— Мы хотим дать людям некий инструмент, который может спасти им жизнь, и в этом деле особенно важна поддержка медиа, — высказался Дмитрий Хан. – Диагностика "УДАР" 4 года назад стала распространяться по всей стране именно из Владивостока, это наша заслуга. Могу привести статистику по своему отделению, сравнивая количество пациентов, поступивших в "терапевтическом окне" — то есть, в первые 4,5 часа после произошедшего инсульта, когда врачи могут существенно помочь больному, спасти его жизнь и будущее. Так вот, если в 2016 году таких пациентов было всего 4 %, то в 2017 году их стало уже 12 %, а за первые 5 месяцев 2018 года пациентов, поступающих в "терапевтическом окне", стало 24 %. То есть, динамика существенная – люди обучаются распознавать инсульт на ранней стадии.

Руководитель фонда "Инсульту нет" сообщил, что 17 июня, в День медицинского работника, во Владивостоке состоится флешмоб: 100 автомобилей выстроят на центральной площади фразу "Удар. Инсульту нет!". Дальше авторы проекта продолжат распространять свою методику распознавания инсульта по всему краю. До конца 2018 года они планируют охватить информацией 398 000 человек, что составляет треть населения Приморья. Кроме быстрой диагностики врачи познакомят приморцев с городами, в которых имеются специализированные первичные сосудистые отделения для оказания медицинской помощи пациентам с инсультами: это Владивосток, Артем, Уссурийск, Арсеньев, Спасск-Дальний, Находка, Дальнегорск, Дальнереченск, Славянка.

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УДАР по инсульту: как распознать заболевание и спасти свою жизнь

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