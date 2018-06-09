Корова. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Две доярки в Приморье обслуживают 170 коров, которые дают почти 4 тонны молока в сутки

За вкус и качество продукция предприятия в селе Милоградовское пользуется большим спросом у потребителей

9 июня, PrimaMedia. Две доярки обслуживают 170 коров в селе Милоградовское Ольгинского района. Как отметили специалисты департамента сельского хозяйства, это высокий показатель работы доярок. За вкус и качество местная продукция пользуется большим спросом у потребителей Приморья, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Анна Шадрина и Марина Моисеенко работают операторами машинного доения на ООО "Милоградовское". Своей профессии женщины посвятили более 15 лет. Они осуществляют сбор и учет молока, а также отвечают за условия его хранения и выполнение правил по уходу за животными.

"Надои на данном предприятии составляют почти 4 тонны молока в сутки. Анна и Марина работают в две смены, утром, с 5.00 до 9.00, и вечером, с 17.00 до 21.00. Они обслуживают по 85 коров, к каждой из них знают подход, постоянно следят за состоянием буренок – их настроением и здоровьем", – рассказал директор предприятия Сергей Редькин.

Предприятие активно участвует в краевой программе, направленной на снижение цен в розничной сети. Между ООО "Милоградовское" и торговыми сетями подписано соглашение, которое зафиксировало доступные для потребителей цены на молоко и молочную продукцию. Кроме того, предприятие занимается социальной торговлей.

"Свою продукцию мы реализуем местному населению со специальных машин-рефрижераторов. Например, литр натурального молока можно приобрести за 65 рублей", – добавил Сергей Редькин.

ООО "Милоградовское" – это предприятие полного цикла. Имеет свои поля, что позволяет выращивать корма для животных. Фермы расположены в селах Милоградовское, Черноручье и Лиственное. Предприятие перерабатывает 10 тонн цельного молока в сутки, из которого изготавливается 17 наименований различной молочной продукции.

Напомним, ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко заявил, что крупные предприятия должны быть социально ориентированными и помогать начинающим фермерам. Работа в этом направлении ведется в рамках краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края".

"Нужно заключить договоры с крестьянами, продавать им телят. Они их вырастят и будут сдавать молоко переработчикам по выгодной цене", – обозначил задачу глава Приморья.

Отметим, сегодня продуктивность коров в Приморье увеличилась до 6,2 тонн, по этому показателю Приморский край является лидером на Дальнем Востоке.

В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в стране создана гибкая система поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня агропромышленный комплекс – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.

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