Готовый к запуску поезд «Владивосток - Харбин» оказался сюрпризом для Приморья

Станция "Гродеково". Фото: ИА PrimaMedia

Проект российского инвестора на основе существующей инфраструктуры «затмило» очередное намерение построить "с нуля" скоростную жд-дорогу

9 июня, PrimaMedia. Проект по запуску пассажирского поезда по маршруту Владивосток – Харбин – Владивосток, реализацией которого более 7 лет занимается частный инвестор – приморская компания "Международный Экспресс" — вышел на финальную стадию согласования с китайской стороной даты запуска маршрута. В рассмотрении и согласовании проекта с российской стороны помимо федеральных госструктур принимали участие и власти Приморья, однако в нынешней "инвестиционной повестке" региона реально осуществимый проект оказался, судя по всему, "в тени" идеи китайской стороны о масштабном строительстве совершенно новой трансграничной скоростной железной дороги. Во всяком случае, именно такое впечатление сложилось у редакции ИА PrimaMedia по итогам встречи врио губернатора края с редакторами региональных СМИ на площадке Дальневосточного МедиаСаммита 7 июня.

Значительная часть беседы журналистов с главой региона была посвящена вопросам и проблемам развития трансграничного сотрудничества Приморского края с северо-восточными провинциями КНР в области торговли, туризма и повышения взаимной транспортной доступности российского и китайских территорий. В частности, был поднят вопрос о судьбе российско-китайского проекта по запуску пассажирского сообщения по маршруту "Владивосток – Харбин — Владивосток", инициатором и инвестором которого выступает приморская компания "Международный Экспресс".

Как можно предположить, врио губернатора не был в достаточной степени информирован своими подчиненными о судьбе проекта, для которого согласования и получение необходимых разрешений российских и китайских госорганов, владельцев жд-инфраструктуры и подвижного состава длятся уже около 7 лет, и участие в этом процессе принимают со стороны РФ полпредство президента в ДФО, Агентство по привлечению инвестиций, руководство РЖД и его "дочки" ФПК, ряд контрольно-надзорных структур.

Зато Андрей Тарасенко рассказал о соглашении с китайской компанией "Чайна Рейлвэй Дунфан Груп" (China Railway Dongfang Group), которое было подписано в апреле этого года на Днях китайского инвестора. Напомним, что в 2017 году китайский инвестор презентовал амбициозный проект по строительству скоростной железной дороги Владивосток–Муданьцзян, и спустя всего лишь было подписано соглашение о намерении этот проект реализовать. Говоря о параметрах возможной жд-дороги, врио губернатора сделал акцент на количестве остановок (две – на территории Приморья и 10 – в КНР) и на скорости поездов – до 300 км/ч.

Также глава региона выразил сомнение в том, что существующая российская железнодорожная инфраструктура позволяет осуществлять пассажирские перевозки с достаточной скоростью по направлению Владивосток – Гродеково, а разница в жд-стандартах РФ и КНР – обходиться на границе без многочасового простоя для замены, по выражению Тарасенко, "колесной пары".

Комментируя обсуждение темы на встрече врио губернатора с журналистами 7 июня, президент ООО "Международный Экспресс" Мовсес Барсегян выразил удивление по поводу того, что проект оказался "вне повестки властей региона" — несмотря на то, что помимо перечисленных выше федеральных госструктур в его рассмотрении и согласовании принимала и принимает участие администрация Приморского края.

Говоря о том, в какой стадии сегодня находится проект, собеседник агентства сообщил, что поезда технически и нормативно готовы к запуску. Еще в сентябре 2017 года ОАО "РЖД" проинформировало Китайскую железную дорогу (КЖД) о проведенной работе по организации курсирования поезда Харбин/Суйфэньхэ – Владивосток перевозчиком ООО "Международный Экспресс", который готов осуществлять перевозочную деятельность. ОАО "РЖД" предложило китайской стороне продолжить дальнейшую работу по организации скорейшего курсирования поезда Харбин – Владивосток.

Как отметил президент компании-перевозчика, этот вопрос, в частности, уже предложен к рассмотрению в ходе запланированной на 14 июня этого года встречи главы Приморья с новоназначенным губернатором китайской провинции Хэйлунцзян (Харбин — административный центр и крупнейший город провинции — прим. ред.). По информации инвестора, еще в апреле этого года письма с просьбой поддержать проект по запуску поезда Владивосток — Харбин были направлены краевыми властями руководству китайской провинции и председателю правления ОАО "РЖД".

— Все вопросы технического свойства, связанные с эксплуатацией подвижного состава, между ДВЖД и Харбинской железной дорогой решены и оформлены протоколами. Сегодня практически уже принято решение о запуске маршрута, единственное, еще не определена его дата, — прокомментировал Мовсес Барсегян. – Ранее мы обращались с просьбой внести этот вопрос в повестку встречи председателя правления ОАО "РЖД" Олега Валентиновича Белозерова с генеральным директором Китайских железных дорог господином Лу ДунФу. Со своей стороны ООО "Международный Экспресс" выполнило все необходимые мероприятия и готово к началу курсирования международного пассажирского поезда.

От ИА PrimaMedia, которое следит за непростым ходом этого проекта, напомним, что железнодорожный маршрут из Владивостока в Харбин и обратно в компании "Международный экспресс" разработали после того, как движения поездов по маршруту "Гродеково – Суйфэньхэ" (осуществляла Федеральная пассажирская компания, ФПК) приостановили, а необходимость в перевозке жителей Приморья и КНР осталась. Схема поезда на первоначальном этапе включает девять пассажирских вагонов и один вагон для перевозки багажа. ООО "Международный Экспресс" берет на себя расходы за использование инфраструктуры и подвижного состава.