Общество. 17:55

«Ростелеком» представил новинки кинопроката в «Интерактивном ТВ»

Зрителей ожидают военная драма «Собибор» и спортивная драма «Тренер»

9 июня, PrimaMedia. "Ростелеком" в начале лета представил жителям Приморья новинки кинематографа в сервисе "Видеопрокат" "Интерактивного ТВ". Всего пользователям доступно в сервисе более 3 тысяч фильмов и сериалов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

В июне в "Видеопрокате" зрителей ожидают два нашумевших режиссерских дебюта известных российских актеров. Военная драма "Собибор" Константина Хабенского стартовала в "Видеопрокате" сразу же после проката в кинотеатрах. Спортивная драма Данилы Козловского "Тренер", ставшая одной из самых кассовых отечественных кинокартин сезона, появится в "Видеопрокате" одновременно со стартом чемпионата мира по футболу.

Юных зрителей в сервисе "Видеопрокат" порадуют премьерные мультфильмы "Смешарики. Дежавю", "Остров собак". В июне в кругу семьи камчатские телезрители могут посмотреть кассовые киноленты: фантастический боевик "Рэмпейдж" и масштабное фэнтези от Disney "Излом времени", а также комедийные премьеры "Моя бывшая подружка", "Zомбоящик", "Согласен, но на время", военные драмы "Исключение" и "Меган Ливи". Поклонники сериалов также увидят премьерный детектив по мотивам книг создательницы Гарри Поттера "Страйк", драму "Наследники" и продолжение психологической драмы "Любовники".

Пользователям "Интерактивного телевидения" доступно более 3 тысяч фильмов и сериалов в сервисе "Видеопрокат". Контент обновляется еженедельно и распределен по рубрикам – это помогает быстро найти фильм. Абоненты могут приобрести картины в коллекцию, просмотреть в течение 48 часов либо оформить видео-подписку на месяц.

Получить подробную информацию об услуге можно на сайте "Ростелекома" и по телефону 8 800 100 08 00 (звонок бесплатный), протестировать "Интерактивное телевидение" можно в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома".

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