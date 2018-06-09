Работников социальных служб чествовали в Артеме. Фото: Светлана Агафонова

Сегодня в системе социальной защиты населения АГО трудится чуть более 350 человек

9 июня, PrimaMedia. Работников социальных служб с их профессиональным праздником поздравил глава Артемовского городского округа. Торжественное мероприятие прошло 8 июня в Артеме, в кинотеатре "Шахтер". Почетной грамотой и Благодарственным письмом награждены 10 специалистов социальных служб АГО, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

В зале кинотеатра собрались работники отдела департамента труда и социального развития, Центра социальной поддержки населения, Центра социального обслуживания, пенсионного фонда, центра занятости, дома-интерната для престарелых и инвалидов, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и фонда социальной поддержки населения.

Поздравляя виновников торжества с профессиональным праздником, глава Артемовского городского округа Александр Авдеев отметил, что именно людям, выбравшим профессию социального работника, присущи такие качества как доброта, милосердие и сострадание.



Глава города Артема Александр Авдеев. Фото: Светлана Агафонова

"Ваша миссия — помогать всем, кто нуждается в защите и государственной поддержке. Вы ежедневно приходите на помощь пенсионерам и инвалидам, одиноким людям и попавшим в беду подросткам, поддерживаете словом и делом семьи с детьми, помогаете найти работу. Вы помогает людям обрести уверенность в завтрашнем дне, даете силы для преодоления жизненных испытаний. Человек, посвятивший себя социальной работе, достоин большого уважения", — сказал Александр Авдеев.

Глава округа выразил всем соцработникам благодарность за труд, бесконечную преданность профессии и пожелал счастья, здоровья, благополучия и успехов. Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы Артемовского городского округа были награждены 10 специалистов социальных служб АГО. Александр Авдеев вручил некоторым сотрудникам юбилейное книжное издание "Артем. Наша биография".

Работников социальных служб чествовали в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Работников социальных служб чествовали в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Работников социальных служб чествовали в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Работников социальных служб чествовали в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Работников социальных служб чествовали в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Работников социальных служб чествовали в Артеме. Фото: Светлана Агафонова 1 / 6

Поздравить тех, кто в Артеме трудится в сфере социальной защиты населения, пришел депутат Государственной думы Владимир Новиков. Он подчеркнул, что за последние годы к лучшему меняется финансовая база социальных учреждений, но заметил, что без сотрудников все то, что сегодня делается для учреждений в материальном плане, не имело бы никакого смысла.



Депутат Госдумы РФ Владимир Новиков. Фото: Светлана Агафонова

"Работником социальной службы надо родиться, это призвание", — сказал Владимир Новиков.

Работники социальной сферы принимали поздравления, почетные грамоты и благодарности от депутата Законодательного собрания Приморского края Игоря Чемериса и председателя думы АГО Анатолия Баделя.

Работников социальных служб чествовали в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Работников социальных служб чествовали в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Работников социальных служб чествовали в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Работников социальных служб чествовали в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Работников социальных служб чествовали в Артеме. Фото: Светлана Агафонова 1 / 5

На сегодняшний день в системе социальной защиты населения АГО трудится чуть более 350 человек. Эти сотрудники обслуживают каждого третьего жителя нашего округа, это свыше 40 тысяч жителей ежегодно, предоставляя социальные выплаты, социальную помощь, социальные услуги. От уровня социальных гарантий во многом зависит стабильность и благополучие в обществе. Задача всех социальных служб — стремиться к тому, чтобы все жители, которые нуждаются в помощи — получили ее, чтобы без внимания и заботы в трудной жизненной ситуации не остался ни один человек, чтобы каждому получателю, каждой семье своевременно предоставлялись положенные меры социальной поддержки, социальные выплаты и социальные гарантии.

Несмотря на то, что в сентябре этого года будет уже 13 лет как учреждения, работающие в сфере социальной защиты населения, являются государственными и краевыми, администрация АГО каждый год продолжает чествовать социальных сотрудников округа.