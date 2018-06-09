Первая велодорожка появилась во Владивостоке. Но больше для красоты

Первая велодорожка появилась во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Велосипедисты спорят о расположении дорожки и факторе пешеходов (ФОТО)

9 июня, PrimaMedia. Первая велодорожка со специальной разметкой появились на пляже "Юбилейный" во Владивостоке несколько дней назад. Она начинается от легендарной "Баржи" и заканчивается на "Аллее стритфуда", общая ее протяженность около 200 метров. Велосипедисты уже успели ее опробовать и в целом остались довольны. Корр. ИА PrimaMedia пообщался с директором проката "Сам себе велосипед", чтобы узнать, насколько удобно выбрано расположение дорожки для велосипедистов. По его мнению, в таком виде это сделано, скорее, для красоты, но если велодорожку продолжить дальше по тропе здоровья, то она будет актуальна и не создаст трудностей для пешеходов.

Велодвижение в столице Приморья с каждым годом набирает обороты. К примеру, открытие велосезона-2018 во Владивостоке на верхней площадке фуникулера собрало около 600 велосипедистов. Это событие ознаменовало начало сезона активного катания.

Однако, несмотря на развитие велокультуры в городе, специализированных мест для катания на велосипедах не было. На проезжей части автомобилисты смотрят на велосипедистов едва ли не как на врага. Ездить по тротуарам, забитыми пешеходами, тоже не доставляет особого удовольствия. Между тем жители Владивостока все больше предпочитают добираться, например, на работу или в торговые центры на велосипеде. Это быстрее и дешевле.

Несколько дней назад на пляже "Юбилейный" появилась первая, не считая кампуса ДВФУ, велодорожка во Владивостоке. Она начинается от некогда легендарной "Баржи", где сейчас располагается кафе, и заканчивается на "Аллее стритфуда".

Неудивительно, что выбор пал на пляж "Юбилейный". Практика строительства велодорожек в других крупных городах России показывает, что их размещают, как правило, в центральной части: на набережной, в парках и т.д.

По мнению директора проката "Сам себе велосипед" Михаила, появившуюся велодорожку сложно назвать полноценной, потому что она короткая – всего 200 метров.

— Мне кажется, в таком виде это все сделано больше для красоты. Если ее таким же образом продолжить вдоль тропы здоровья, то, безусловно, будет красивая велодорожка для занятий спортом, — рассказал Михаил.

Первая велодорожка появилась во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Первая велодорожка появилась во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia По мнению велосипедистов, велодорожка в таком виде больше для красоты. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Первая велодорожка появилась во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 4

С начала реконструкции, появлением там кафе, летней террасы с бассейном, "Аллеи стритфуда" и других развлечений пляж "Юбилейный" переманил людей с набережной Спортивной гавани. В выходные дни здесь в буквальном смысле не протолкнуться. Поэтому неудивительно, что велосообщество Владивостока бурно обсуждает вопрос проезда по велодорожке.

— Я состою во многих велосипедных группах, и все сейчас обсуждают эту дорожу. Точнее вопрос — как быть с пешеходами. Говорят — вот сейчас будем людей сбивать, которые там ходят, это же велодорожка, почему они по ней ходят, ведь не должны этого делать. Хотя это больше вопрос нашего менталитета и взаимоуважения. Я недавно был в Китае, вот там, на велодорожках можно ходить пешком, и люди друг другу не мешают, — рассказал собеседник.

По мнению Михаила, для решения этого вопроса необходимо сделать подобную велодорожку выше пляжа "Юбилейный" на ул. Набережная в районе кинотеатра "Океан".

— Кто хочет объехать поток людей – поднимается наверх, кто хочет заехать на пляж, к примеру, перекусить, то пусть катается по этой дорожке. В целом это отличное начинание для города, надеюсь, что на этом этапе власти не остановятся и будут продолжать развивать велодвижение во Владивостоке строительством велодорожек, — сказал Михаил.

Первая велодорожка появилась во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Первая велодорожка появилась во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Первая велодорожка появилась во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Первая велодорожка появилась во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Первая велодорожка появилась во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 5

Напомним, что последние три года вокруг пляжа "Юбилейный" идут судебные разбирательства, в том числе с администрацией города. Обеспечительные меры на время судебного процесса запрещают ведение строительных работ. В мае группа компаний "Эдельвейс", арендующая территорию, договорилась с мэрией о сокращении сервитута до 6 метров, но обязательно на всем протяжении движения, чтобы в обе стороны можно было свободно пройти жителям.

В начале июля мэр Владивостока Виталий Веркеенко проинспектировал набережную Спортивной гавани, проверил, как продвигается демонтаж незаконных торговых объектов и пообщался с торговцами сувениров о легализации бизнеса. В том числе глава города дошел до контейнерной конструкции на пляже "Юбилейный", рядом с которой проходит велодорожка. Тогда он еще раз напомнил, что здесь будет закреплен сервитут и прилавков с рекламными конструкциями быть не должно. При этом он выразил недовольство качеством уложенного асфальта, большими стыками, мешающими, например, кататься на роликах или велосипеде.

Несмотря на просьбу мэра, конструкции, рекламирующие торговые точки, там остаются до сих пор. Например, рекламный щит одной из них расположился прямо на велодорожке.