«Примсоцбанк» в очередной раз подтвердил право выдавать банковские гарантии

Примсоцбанк. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Электронные гарантии реализуется на специальном портале bgpskb.com

9 июня, PrimaMedia. "Примсоцбанк" попал в список 165 банков, соответствующих новым требованиям для выдачи банковских гарантий по 44-ФЗ. Для попадания в рейтинг кредитным организациям необходимо иметь капитал не менее 300 млн рублей и рейтинг кредитоспособности не ниже чем B— или ruB— от АКРА и Эксперт РА соответственно. Также в очередной раз была подтверждена аккредитация на выдачу гарантий на цели налогообложения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

В пресс-службе "Примсоцбанка" отмечают, что размер капитала на 1 мая 2018 года составлял 6,87 млрд рублей, а 22 мая Эксперт РА подтвердил рейтинг ruBBB+ со стабильным прогнозом. Эти показатели значительно превосходят требования для попадания в список, что обеспечивает стабильное в нём нахождение.

"Наш банк аккредитован предоставлять множество видов гарантий, в том числе налоговые, таможенные и электронные — рассказал начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Алексей Пастухов. —Банк занял 14 место рейтинга "Мультитендер" по России и 1 место в Приморье по количеству выданных гарантий по России за первые 5 месяцев 2018 года, что наглядно демонстрирует привлекательность наших условий для бизнеса".

Сегодня "Примсоцбанк" предлагает гарантии не только в регионах присутствия, но и по всей России. Электронные гарантии реализуется на специальном портале bgpskb.com. Для их получения не нужно посещать банк, всё делается онлайн с помощью квалифицированной электронной цифровой подписи. Специалисты банка выделяют высокую популярность продукта. Так, в Сахалинской области "Примсоцбанк" занимает 2 место по числу выданных гарантий при том, что гарантии там можно получить только в электронном виде.

Ознакомиться с подробными условиями предоставления банковский гарантий можно в офисах или на сайте банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.