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Заключительный этап гидравлических испытаний стартует 14 июня во Владивостоке

Горячая вода будет отсутствовать до 21 июня у части жителей Советского и Первореченского районов (СПИСОК)

9 июня, PrimaMedia. Четвертый заключительный этап весенне-летних гидравлических испытаний начнется в четверг, 14 июня, во Владивостоке. Энергетики филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" проверят на прочность магистральные теплотрассы от ВТЭЦ-2 и Центральной пароводяной бойлерной, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

С 14 по 21 июня в ходе проверки теплотрасс, обеспечивающих подачу горячей воды потребителям от объединенной котельной "Северная", услуга ГВС будет отсутствовать у части жителей Советского и Первореченского районов, проживающих по адресам:

  • 100-летия Владивостока: 28, 88, 90, 92, 98а, 100а, 102, 104, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 120а, 121, 123, 124, 125а, 126, 128, 128а, 129, 130, 130а, 131, 133, 133а, 133у, 134, 135, 136, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 145а, 147, 149, 151, 153;
  • Арсенальная: 15;
  • Багратиона: 4, 6, 6а, 8;
  • Бородинская: 20у, 23/9, 25, 27, 29, 31, 33, 37/3, 39, 41а, 43, 45, 46/50, 47;
  • Давыдова: 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 28, 28а, 28б, 28в, 29, 29а, 30, 30а, 31а, 32, 33а, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 42а, 100у;
  • Енисейская: 1, 1у, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24;
  • Кирова: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19/1, 19/2, 20, 20а, 21/1, 21/2, 22, 22а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 56а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 93, 112;
  • Кутузова: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5в, 7;
  • Магнитогорская: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11у, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
  • Русская: 2а, 2д, 5, 7, 9, 9б, 11, 11а, 15, 17а, 19в, 25, 27, 27а, 29, 33, 35, 37, 39, 39а, 41в, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 53а, 53б, 53д, 55, 55а, 55а/0, 57, 57а, 57б, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/63, 61, 61в, 63, 65а, 67/1, 67/2, 68/1, 68а, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 72в, 73, 73а, 73б, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 76б, 77, 78, 78а, 79, 80/2, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 86, 87, 87а, 88, 88а, 88а, 90, 94, 94а, 97, 98, 99;
  • Татарская: 1, 5, 6;
  • Узбекская: 14, 15;
  • Чапаева: 4, 5, 8, 12, 14, 16, 2, 24, 26;
  • Чкалова: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26;
  • 100-летия Владивостока: 14, 18, 20а, 22, 24, 26, 28а, 28б, 28в, 28г, 29а, 30, 30а, 30б, 30в, 30д, 30у, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35, 36, 36б, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84;
  • Адмирала Горшкова: 2, 4, 20, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34, 36, 38, 40;
  • Адмирала Смирнова: 14, 16, 18;
  • Анны Щетининой: 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39;
  • Бородинская: 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 15, 15б, 17, 18, 19;
  • Волховская: 2, 4, 10, 22, 27, 31;
  • Вострецова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10, 10б, 10в, 11, 12, 121, 13, 15, 15а, 19;
  • Гамарника: 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 14б, 15, 16, 17, 18в, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 26а;
  • Героев Варяга: 2, 22, 2в, 4, 41, 42, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 10а, 11;
  • Днепровская: 1, 2а, 3, 5, 7, 7у, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 22а, 22у, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 51, 55;
  • Днепровский: 1, 2, 3а, 4, 51, 7;
  • Днепропетровская: 15, 18;
  • Завойко: 2, 4, 6, 8;
  • Ильичева: 3, 3а, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32;
  • Иртышская: 2, 4, 4а, 6, 8, 10а, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 26б, 28а, 30а, 32, 322, 323, 324, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 401, 402, 42, 48, 50;
  • Камская: 5, 5а, 9;
  • Камский: 13, 2, 5, 6, 61, 62, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
  • Карбышева: 61, 62, 63, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 42у, 44, 46, 46а, 48, 50, 501, 502, 52, 54;
  • Колесника: 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9;
  • Корнилова: 1, 3, 5, 8, 8у, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 23;
  • Кутузова: 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10;
  • Мичуринская: 23а;
  • Нахимова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18;
  • Невская: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33;
  • Овчинникова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у;
  • Печорская: 10, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а;
  • Постышева: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, 43у, 45, 47, 49;
  • Русская: 40, 46б, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 57г, 57ж, 57к, 57л, 57м, 57н, 57р, 57т, 57ф, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66;
  • Светланская: 7;
  • Тухачевского: 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;
  • Ульяновская: 4, 6, 8, 101, 102, 103, 121, 122, 123;
  • Уральская: 6;
  • Фирсова: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8б;
  • Шошина: 3, 3у, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19в, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; Южно-Уральская: 4, 5, 6, 8, 10а, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 2510, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Энергетики просят жителей города отнестись с пониманием к отключениям от горячего водоснабжения, так как Правила технической эксплуатации тепловых сетей напрямую предписывают во время гидравлических испытаний отключать от системы горячего водоснабжения потребителей. Это мера вынужденная, но необходимая, иначе невозможно подготовить теплосети к будущему отопительному сезону.

Потребителям следует помнить, что восстановление горячего водоснабжения в каждом конкретном доме зависит не только от успешности испытаний магистральных тепловых сетей, проведенных филиалом "Приморская генерация" АО "ДГК", но и от готовности муниципальных разводящих сетей, обслуживаемых МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей", а также работы управляющих компаний и ТСЖ, занимающихся отключением домов от системы теплоснабжения на время гидравлических испытаний и подключением их после завершения испытаний.

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