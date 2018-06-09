МФЦ во Владивостоке. Фото: Юлия Зеевальд, ИА PrimaMedia

Выпускников детских домов обеспечат временной пропиской в Приморье

Это решит множество проблем с оформлением других важных документов

9 июня, PrimaMedia. Выпускники центров семейного устройства Приморья, не имеющие жилья, смогут получить временную прописку. Пока временно прописывать сирот будут в одном из краевых учреждений, а после внесения изменений в законодательство — в самих центрах семейного устройства, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Проблему прописки выпускники детских домов подняли на недавней встрече с врио губернатора края Андреем Тарасенко. Отсутствие регистрации не позволяет им обратиться в медицинские учреждения, органы социальной защиты, центры занятости, оформить своих детей в детские сады и школы, устроиться на работу. Помимо этого, их постоянно привлекают к административной ответственности за несоблюдение правил регистрационного учета.

Чтобы решить вопрос, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внести изменения в правила регистрации граждан России.

Как рассказала врио вице-губернатор Приморского края Ирина Мануйлова, поправки в нормативный акт позволят регистрировать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, там, где они находились до выпуска из детского дома, пока их не обеспечат жильем. Пока же выпускникам будут оказывать помощь в регистрации индивидуально – в одном из учреждений края.

Обеспечение приморских сирот жильем объявлены Андреем Тарасенко одной из приоритетных задач для органов исполнительной власти края. С января 2016 года по май 2018 года администрация Приморья обеспечила жилыми помещениями 968 детей-сирот. Квартиры выдают в новостроях и покупают на вторичном рынке. В мае также принят краевой закон "О компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые относились к указанным категориям и достигли возраста 23 лет, в Приморском крае". С этого года воспитанники детских домов смогут ежемесячно получать компенсации на оплату жилья – вплоть до обеспечения их жилыми помещениями.

В крае сегодня на получение жилья претендуют 7040 человек из числа сирот, из них более 1200 – те, кому за 23 года. Все они имеют право на первоочередное обеспечение жилыми помещениями, в соответствии с нормами закона.

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