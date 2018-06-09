Борис Гладких. Фото: Сайт администрации Находки

Стивидор с 30-летним стажем вступил в должность главы Находки

Градоначальник после 13 лет работы чиновником нашел в себе силы наконец побороть угольную пыль (ФОТО)

9 июня, PrimaMedia. Третий по численности муниципалитет Приморья, город Находка обрел нового главу. Стивидор со стажем Борис Гладких сегодня, 9 июня, вступил в должность градоначальника. Опыт работы в городской администрации, где он трудился последние 13 лет, глава теперь готов применить на практике и разобраться с проблемой угольной пыли. Политолог Сергей Гребенюк считает, что политическая ситуация в Находке законсервировалась до осени, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, Находка осталась без главы 17 апреля. Андрей Горелов, занимавший пост главы с 2016 года, покинул его после затяжного политического конфликта с местными группами влияния, представленными в Думе Находки. В ходе разрешения ситуации, поста спикера гордумы лишился и Евгений Воронин. В отличие от главы он сложил полномочия сразу, после встречи врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с участниками конфликта в доме переговоров 14 апреля. В свою очередь, Горелов, согласившийся уйти в отставку по просьбе главы региона, уже 16 апреля дал задний ход, предоставив в Думу письмо с условием, что готов уйти только с вступлением в должность вновь избранного главы. После еще одной встречи с врио губернатора переосмыслил свое решение и на следующий день написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.

К кандидатом на пост главы Находки, поддерживаемым администрацией Приморья, считался глава Спасска-Дальнего Вячеслав Квон. Однако спасская дума в письме попросила врио губернатора Андрея Тарасенко оставить Квона на нынешнем посту.

В возникшей ситуации наиболее компромиссной фигурой стал первый замглавы Находки Борис Гладких, ставший и.о. градоначальника после ухода Горелова. Изначально он не планировал участвовать в конкурсном отборе (главу в Находке определяют местные депутаты). Буквально 10 мая в ходе заседания комиссии Думы Находки по законности Гладких заявил о намерении оставить работу в администрации.

"Он сообщил, что принял твердое решение уходить на заслуженный отдых", — говорится в сообщении пресс-службы гордумы. Через неделю ему присвоили звание почетного жителя Находки, а 21 мая Гладких выдвинул свою кандидатуру. 6 июня Дума Находки единогласно его поддержала.

Перевод срывается: Вячеслав Квон может остаться на посту главы Спасска-Дальнего

Торжественная церемония вступления в должность избранного главы состоялась сегодня. После оглашения решения городдумы об избрании главы Борис Гладких принес присягу:

"Вступая в должность главы Находкинского городского округа, клянусь своей честью и совестью — соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав Приморского края, устав Находкинского городского округа, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать демократический и конституционный строй, интересы жителей нашего города, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы Находкинского городского округа".

С этого момента Борис Гладких, согласно уставу города, официально вступил в должность. По сообщению пресс-службы администрации Находки, удостоверение ему вручил председатель гордумы Александр Киселев. Вице-губернатор Приморского края Дмитрий Братыненко зачитал поздравление от имени врио губернатора Андрея Тарасенко.

"Вам предстоит направить все свои знания, энергию и опыт на процветание города Находки, приложить все силы для того, чтобы сделать город комфортным и привлекательным для жизни. Уверен, Вы оправдаете доверие своих коллег, горожан, успешно реализуете социально значимые планы, замыслы в интересах жителей города Находки", — говорится в приветственном адресе.

В своем первом выступлении в качестве главы Находки Борис Гладких обозначил приоритеты предстоящей работы. В числе первоочередных задач — конструктивный диалог с гордумой и краевой администрацией.

"Я считаю, что глава города — это не политик. Это, прежде всего, хозяйственник. Он должен решать все вопросы — от ЖКХ до наполняемости бюджета", — подчеркнул Борис Гладких.

Основной акцент он сделал на проблеме угольной пыли.

"С одной стороны, каждый порт, независимо от размеров — это рабочие места. Другой вопрос, что мы должны заставить эти предприятия работать без ущерба городу, не мешая жителям. Сегодня только ленивый не говорит об угольной пыли. И немало тех, кто пытается на этом заработать политические очки. Надо спуститься на грешную землю. И бороться с угольной пылью не политическими лозунгами, а технологиями пылеподавления. Это — правильно. И другого пути, по сути, нет", — цитирует Гладких пресс-служба.

Завершая выступление, глава города отметил, что всю сознательную жизнь прожил в Находке, сменив всего три места работы – 17 лет отработал порту "Восточном", 13 лет в "Малом порту" и 13 лет в администрации города. Гладких был основателем "Малого порта". Со стивидорным направлением его связывают не только 30 лет в отрасли, но и до сих пор, судя по открытым данным, семейные дела. Так, по данным ЕГРЮЛ, его сын Григорий Гладких владеет 45% ООО "Стивидорная компания "Малый порт". 49,9% капитала принадлежит АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК).

На посту главы опытный стивидор и чиновник пообещал бороться с экологическим недугом города.

"Я люблю Находку. Я ее патриот. И буду стараться делать жизнь горожан лучше. Надеюсь, с вашей помощью, мы победим всех и вся. В том числе и угольную пыль", — приводятся слова главы в официальном сообщении администрации.

По оценке политологов, в Находке с назначением Бориса Гладких временно установилась политическая стабильность.

"На мой взгляд, кандидатура Гладких на посту главы города – это компромиссный, консервативный вариант. По сути, сделав ставку на него, удалось избежать сложного выбора между местными и региональными элитарными группировками и их кандидатами. Ситуация законсервировалась, как минимум, до окончания губернаторской кампании. Разумеется, у Бориса Гладких есть шанс превратить временную конфигурацию в долгосрочную. Прежде всего, показав свою незаменимость на этом посту. Наглядным свидетельством её для краевого руководства может стать обуздание протестной активности, деполитизация экологической повестки, нормализация отношений с Думой и, разумеется, хороший результат в ходе избирательной кампании, что возможно только при налаживании отношений с местными группами влияния", — считает соорганизатор "Тихоокеанского дискуссионного клуба" Сергей Гребенюк.

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