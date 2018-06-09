Новый дом в Смоляниново. Фото: Пресс-служба АПК

Дети-сироты получат квартиры в новых домах Шкотовского района

Глава края Андрей Тарасенко осмотрел новостройки в ходе рабочей поездки

9 июня, PrimaMedia. Часть квартир в новых домах поселка Смоляниново передадут детям-сиротам. Такое поручение дал глава Приморья Андрей Тарасенко во время рабочей поездки в Шкотовский район в субботу, 9 июня, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-служба администрации края.

Глава региона осмотрел дом на улице Пожарского в поселке Смоляниново, в который скоро заедут жильцы. В новостройке 34 квартиры займут семьи-участники программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Глава Шкотовского района Виктор Михайлов доложил руководителю края, что дом был введен в эксплуатацию в апреле. Комиссия по общественной приемке нашла ряд недочетов, сейчас они устраняются.

Андрей Тарасенко поручил доделать все в короткий срок и обратить особое внимание на благоустройство территории вокруг дома.

Глава района сообщил, что в этом доме у застройщика осталось еще 20 непроданных однокомнатных квартир площадью от 35 до 45 квадратных метров. Их можно предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Андрей Тарасенко одобрил предложение.

"Передайте подрядчику, чтоб оперативно заявлялся на конкурс, а я дам поручение профильному департаменту согласовать все процедуры и объявить аукцион", – отметил врио губернатора.

Виктор Михайлов сообщил, что в Смоляниново еще в одном доме есть 10 квартир небольшой площади, которые также выставят на конкурс для обеспечения жильем детей-сирот.

В поселке Андрей Тарасенко также посетил физкультурный комплекс "Луч", открытый несколько лет назад для детей и взрослых. Здесь есть несколько залов – тяжелой атлетики, хореографии. Ребята занимаются самбо, боксом, бадминтоном. На соревнования сюда приезжают ребята со всего края.

Андрей Тарасенко, осмотрев помещения, отметил, что здание, открытое в 2015 году, уже требует косметического ремонта внутренних помещений. Руководство спорткомплекса доложило, что на ряд работ еще действует гарантия от строительной компании.

Андрей Тарасенко поручил главе Шкотовского района проконтролировать, чтобы ремонт был выполнен без доплат – именно по гарантии.

Кроме того, во время рабочей поездки Андрей Тарасенко побывал на станции очистки воды в поселке Шкотово. На объекте, открытие которого много лет ждали местные жители, сегодня уже ведутся пуско-наладочные работы. Ввести станцию в эксплуатацию планируется в ближайший месяц.

Директор краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко сообщила, что станция рассчитана на 156 кубометров воды в сутки и позволит обеспечить поселок чистой водой.

Также водоочистная станция оснащена собственной лабораторией.

Глава Шкотовского поселения Ирина Бровченко рассказала, что следующим вопросом, который в поселке намерены решать, станет очистка сточных вод.

"Мы намерены и дальше участвовать в краевых программах. Сможем решить многие вопросы в сфере ЖКХ", – сообщила глава поселения.

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