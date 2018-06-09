Жители Владивостока выступили с книжными стендапами перед Лукьяненко и Прилепиным

Сергей Лукьяненко на шоу "Кот Бродского". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

На литературном шоу “Кот Бродского” рассказали о жизни среди зомби и “человекотизме”

9 июня, PrimaMedia. Четверо жителей Владивостока выступили с монологами о книгах “Обитель” Захара Прилепина,"Кваzи" Сергея Лукьяненко, “Осень в карманах” Андрея Аствацатурова и “Патриот” Андрея Рубанова на литературном шоу “Кот Бродского”. Особенностью выпуска было присутствие авторов в зрительном зале. Шоу книжных стендапов прошло в рамках первого городского лит-фестиваля "Литература Тихоокеанской России" 8 июня, сообщает ИА PrimaMedia.

Выпуск шоу посвятили современной русской прозе. В нем приняли участие победители предыдущих стендапов. Молодые люди делились с авторами книг и зрителями впечатлениями от прочитанного и отвечали на вопросы.

Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 10

Участница стендапа Кристина Александрова выступила с рецензией на роман в рассказах Андрея Аствацатурова. По ее словам, он “подходит для автобусного чтения”, в нем слишком много неприятных героев, из-за чего он напоминает “мир наоборот”, где главный персонаж, преподаватель вуза, имеет сходство с солдатом Швейком, потому что часто рассказывает байки. Автор книги отказался комментировать ее выступление.

Другая участница выпуска рассказала о выпавшей ей книге “Кваzи” Сергея Лукьяненко в положительном контексте. Она пообещала порекомендовать ее своей дочери, когда она подрастет, поскольку в романе есть “человекотизм”.

“Жить в обществе “квази” – это сплошная сгущёнка. Они могут спрыгнуть с восьмого этажа и ничего с ними не случится,что существенно облегчает поход в магазин. Но чтобы стать таким, какое-то время надо пробыть тупым зомбаком. При этом “квази” не умеют развиваться, любить и проявлять нежность.Ты сначала симпатизируешь их обществу, а где-то к середине книги тебе начинает нравиться обычный бухающий мент, у которого есть обычная человеческая боль”, – сказала Мария Кравцова.

“Вам книга понравилась,а это уже понравилось мне. Ее сейчас экранизируют две телекомпании – одна крупная из России, вторая на Западе. Так что, возможно, этот пьяный мент станет каким-нибудь немецким полицейским”,– отреагировал на ее выступление Сергей Лукьяненко.

Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 6

Еще один итературный стендапер Ксения Алимова разбирала роман Захара Прилепина "Обитель" о жизни в Соловецком лагере под пристальным взглядом его создателя. Девушке книга понравилась из-за богатой лексики и динамичного сюжета – “круче, чем с ДиКаприо в Выжившем”.

“Я в Википедию полезла, и нашла статью с набором критериев, которые характеризуют ценность современного искусства. Там говорится о наградах, переводе на другие языки, включении в вузовские или школьные программы, и что автор должен быть красавчик. Мы берем творчество Захара Прилепина, сравниваем эти критерии, и все совпадает. Бинго!” – закончила свое выступление Ксения Алимова.

Автор “Обители” отметил, что некоторые ее наблюдения прошли даже мимо критиков, и поблагодарил девушку за анализ. Жюри “Кота Бродского” также посчитали ее выступление лучшим – Ксения Алимова стала победителем выпуска.

Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 12

– Выступать в присутствии автора волнительно. Но тем удовольствием, которое я получила от чтения, делиться легко и приятно, хоть тема "Обители" тяжела. Потрясающе то, что авторы книг, про которые мы рассказывали, действительно стали зрителями "Кота": нас слушали очень внимательно, нам задавали такие личные и душевные вопросы, нас благодарили. То, что произошло – бесценно, – сказала Ксения Алимова.

Отметим, что проект "Кот Бродского" существует более двух лет во Владивостоке. По своей сути это литературное соревнование среди читателей. Главная задача проекта: говорить о прочитанных книгах не только в категориях "нравится" — "не нравится", но анализировать прочитанный текст.

Принять участие в проекте может каждый житель Владивостока, влюбленный в чтение настолько, чтобы взяться за книгу, специально предложенную организаторами. Участникам дается месяц на чтение и анализ предложенной им книги, после чего они перед публикой и компетентным жюри дают устный литературный обзор.

Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Литературное шоу "Кот Бродского" на фестивале "ЛиТР". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 3

Напомним, что 7-8 июня во Владивостоке прошел всероссийский литературный фестиваль. Жители и гости Приморья побывали на встречах с популярными российскими писателями, мастер-классах и презентациях новинок литературного рынка. Литературный фестиваль был создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Он прошел под патронатом Министерства по развитию Дальнего Востока. Стратегические партнеры мероприятия: группа "РусГидро", Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.