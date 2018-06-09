Двукратный чемпион мира по кикбоксингу встретился с молодежью Дальнегорска

Предстваители Федерации кикбоксинга в Дальнегорске. Фото: Предоставлено Федерацией кикбоксинга

Вместе со своим тренером он провел беседы о пути в большой спорт

9 июня, PrimaMedia. Представители Федерации кикбоксинга Приморского края 8 июня побывали в Дальнегорске. Их целью были встречи с молодежью, сообщает ИА PrimaMedia.

Сперва спортсмены встретились с учениками Дальнегорского индустриально-технологического колледжа №39. Чемпион Европы, двукратный чемпионом мира по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта Александр Захаров и заслуженный тренер России Андрей Подоплелов рассказали студентам о спортивном пути, спортивной карьере, здоровом образе жизни.

Также представители федерации побывали в гостях у детей детского дома села Сержантово. Советник главы Уссурийского городского округа по вопросам развития спорта Александр Захаров поздравил воспитанницу детского дома, Инну Рассамахину, победительницу первенства Европы и первенства мира по пауэрлифтингу.

Александр говорит, что именно эти дети в прошлом году подарили тот заряд энергии, который помог ему в достижении цели. Спортсмен, как и обещал, приехал к детям через год, но уже с титулом двукратного чемпиона мира.