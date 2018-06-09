Vladovsky electric Band собрал зал в Приморской филармонии

Владислав Якутко и Александр Шекура. Фото: Предоставлено героями материала

На сцене одновременно играли и пели джаз 8 музыкантов

9 июня, PrimaMedia. Полноценный концерт владивостокского джазового коллектива Vladovsky electric Band прошел накануне в Приморской филармонии при почти полном зале. Право на сольное выступление музыканты заслужили по итогам зрительского голосования на XIV Международном джазовом фестивале, проходившем в ноябре 2017 года, cообщает ИА PrimaMedia.

"Люди есть даже на балконе – это успех!" — констатировал ведущий концерта, директор джазового клуба Contrabanda Станислав Ташкинов, дебютировавший в этом качестве по приглашению филармонии и коллектива. Публика тепло принимала шутки и байки про музыкантов, смеялась и аплодировала.

Музыканты, коих на сцене одновременно находилось 8, включая двух вокалистов, играли и пели преимущественно авторскую музыку, написанную основателем коллектива Владиславом Якутко. Владислав – выходец из приморской глубинки, учился в музыкальном училище Хабаровска, где сильны традиции джазовой школы. Оттуда же приехал во Владивосток Александр Шекура, играющий во Vladovsky electric Band на саксофоне и кларнете. Также органично в группу влились Наталья Куртякова (скрипка) и два вокалиста – Сергей Моисеев и Юлия Михайленко, написавшая несколько текстов на музыку Влада Якутко. Однако по большей части вокализы Юлии и Сергея представляют собой скэт, иначе говоря, scat singing — это импровизированное пение, в котором голос имитирует музыкальный инструмент. Одна из наиболее горячо принятых публикой композиций Владислава Якутко, "Шотландская сказка", была богато украшена таким импровизированным пением – как пошутил ведущий, на "моисеевском языке".

"Волшебного" антуража музыкальным заклинаниям на спонтанном языке джаза добавила электронная перкуссия Игоря Маховского, игравшего на ней бесконтактным методом. Музыкант просто воздевал руки над маленькой коробочкой – и в воздухе рассыпались хрустальные трели. Ритм-секция в составе Ивана Грицкевича и Игоря Петрова надежно сшивала фантазийные орнаменты бэнда в единое повествование. В качестве сессионного музыканта в одной из композиций принял участие известный владивостокский гитарист Константин Ли, получивший прозвище Вождь за мастерство и внешнее сходство с киношными индейцами.

Концерт записывал профессиональный видеомастер – но, по словам музыкантов, готового продукта следует ждать не раньше, чем через месяц – предстоит кропотливая работа по сведению видео и аудиозаписей.