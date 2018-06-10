Дорожные работы. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

В ночь на воскресенье во Владивостоке начался второй этап демонтажа рельсов на Светланской

Для движения автомобилей остались только крайние правые стороны дороги

10 июня, PrimaMedia. На участке от пересечения с улицей Капитана Шефнера до остановки общественного транспорта "Дальзавод" выставлены бетонные ограждения, строители приступили к снятию старого слоя асфальтобетона и демонтажу рельсов. Работы проводятся в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Дорожники уже демонтировали рельсы и шпалы трамвайных путей от остановки "ДВГТУ" до остановки "Цирк". Здесь начались работы по обратной засыпке скальным грунтом. Теперь демонтаж путей начался на втором участке. Как подчеркнули в администрации Владивостока, работы проводятся этапами, чтобы полностью не ограничивать движение на всем участке улицы Светланской.

"В связи с демонтажен движение автомобилей будет осуществляться по крайним правым полосам в обе стороны", — сообщили в управлении дорог и благоустройства.

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