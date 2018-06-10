В Приморье пошла своя клубника. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Первая приморская клубника появилась на ярмарке во Владивостоке

Приобрести свежую ягоду от местных производителей можно в субботу, 10 июня, до 19.00

10 июня, PrimaMedia. На центральной площади Владивостока второй день проходит традиционная общегородская ярмарка. Здесь можно приобрести первую клубнику, морепродукты, мед и рассаду, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службой администрации Приморского края.

В Приморье пошла первая в этом году клубника. По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, ее можно приобрести на центральной сельскохозяйственной ярмарке Владивостока. В воскресенье, 10 июня, она будет работать до 19.00. Помимо клубники, местные производители предлагают другие ягоды, фрукты и овощи, а также свежую зелень, выпечку, морепродукты, мед, мясную, молочную продукцию и рассаду.

"Жители и гости края могут приобрести свежие продукты по доступным ценам с 9.00 до 19.00. Ярмарка также состоится 15 и 16 июня", – сообщили в ведомстве.

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