Концерт литературного панк-шансон тролля собрал полный клуб во Владивостоке

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Концерт литературного панк-шансон тролля собрал полный клуб во Владивостоке

10 июня, PrimaMedia. Концерт одного из лучших современных писателей России Михаила Елизарова поставил яркую точку в финале первого фестиваля литературы Тихоокеанской России "ЛиТР-2018". В пятницу, 8 июня, литератор и музыкант впервые выступил во Владивостоке на площадке клуба "Водолей", собрав полный зал слушателей, сообщает ИА PrimaMedia.

Лауреат премии "Русский букер" за роман "Библиотекарь", носитель ярлыка "Красно-коричневый" за роман Pasternak, лауреат, номинант и победитель множества литературных конкурсов и премий Михаил Елизаров так же является исполнителем песен собственно авторского сочинения. Он известен как автор и исполнитель стёбно-провокационных неподражаемых анти-романсов, жанр которых он характеризует как панк-шансон.

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