WhatsApp. Фото: https://pixabay.com
МедиаСаммит

Роскомнадзор зарегистрировал WhatsApp-рассылку как СМИ на Камчатке

Об этом на МедиаСаммите во Владивостоке рассказал блогер Максим Артемьев (ФОТО)

10 июня, PrimaMedia. Беспрецедентный случай в медиасреде рассказал на V Дальневосточном МедиаСаммите владелец и главный редактор самого популярного инстаграм-паблика на Камчатке "Камчатский репортер" Максим Артемьев. WhatsApp-рассылка в регионе стала настолько массовой, что администраторов сайта "вынудили" зарегистровать ее как СМИ в Роскомнадзоре, сообщает ИА PrimaMedia.

Еще 6 лет назад Максим с другом начали заниматься массовой рассылкой рекламной информации через смс-сообщения, но все оборвалось спустя 2 года, когда операторы подняли стоимость услуг. Тогда молодые люди решили перебраться в бесплатный WhatsApp. Но, как всем известно, группа в мессенджере может вмещать только до 256 человек. Чтобы решить эту проблему и сделать рассылку более массовой, они написали письмо разработчикам приложения в Калифорнию с просьбой снять для них эти ограничения. Аргументы были очевидны. Молодые люди рассказали, что Камчатка располагается в зоне повышенной сейсмоопасности – в крае 29 действующих вулканов и десятки "уснувших", поэтому важно, чтобы каждый житель региона в случае опасности мог получить предупреждающее сообщение. Как бы это странно не звучало – разработчики согласились и сняли ограничения.

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"Потом стали появляться различные государственные структуры, которым нужно было оперативное оповещение населения (МЧС, МВД, прокуратура, ФСБ, Камчатскэнерго), но работать с нами они не могли, так как мы были никто. Тогда мы пришли в местный Роскомнадзор, перед этим перечитав закон о СМИ. Из которого следует, что информационное агентство – это структура, которая может владеть сразу несколькими площадками для распространения информации (сайты, радио, газеты), а также производить свои информацию и распространять её через другие СМИ. Нам пришлось делать СМИ под WhatsApp рассылки. Мы зарегистрировались как информационное агентство "Кам-Информ", а основной площадкой распространения указали программу-мессенджер WhatsApp.

В реестре у Роскомнадзора формат нашего распространения проходит как рассылка информации. Все наши выпуски сохраняются в архивах текстовой информации WhatsApp, которые мы храним в соответствии с требованиями, чтобы сотрудники ведомства в любой момент могли проверить, что в каком выпуске было. Главное, что территория распространения у нас остается локальной: Камчатский край. Основной канал распространения: WhatsApp", – рассказал Максим Артемьев.

Он добавил, что сайт информационного агентства https://kam-inform.com работает только как рекламная платформа, через которую вы можете подать заявку на подключение к рассылке WhatsApp.

"Практически одновременно с сайтом мы создали Instagram-паблик "Камчатский репортер". Сейчас у нас более 70 тысяч подписчиков, при том, что население края порядка 300 тысяч человек. WhatsApp рассылка по Камчатскому краю отправляет за раз за 10 минут информацию более 40 тысячам человек", – поделился Артемьев.

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Кроме того, по словам главреда, журналистов в штате нет, всю информацию жители региона отправляют им сами, а взамен получают 100 рублей на телефон. А если пост набирает много лайков или выходит в топ, то автор может заработать от 1 до 2 тысяч рублей. "С такой мотивацией у нас больше эксклюзивной информации, чем у СМИ. Мы охватываем большую аудиторию и экономим на ресурсах", – сказал Артемьев.

Напомним, что V Дальневосточный МедиаСаммит прошел 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступили Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморское отделение Союза журналистов России, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.

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