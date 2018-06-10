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Группа «КняZz» сыграет во Владивостоке свой новый альбом и хиты "Короля и Шута"

Громко и ярко завершить длинные выходные приглашают гостей и жителей города

10 июня, PrimaMedia. Лучшая панк-команда страны "КняZz" выступит во Владивостоке во вторник, 12 июня, на площадке SanRemo Hall (16+). Поклонникам группы и желающим попасть на концерт стоит поторопиться с покупкой билетов — их осталось чуть более 30, сообщили ИА PrimaMedia организаторы — NEBO records.

Группа "КняZz" представит во Владивостоке свой новый студийный альбом "Узники долины снов". В релиз вошли два состоявшихся радиохита – "Брат" и "Призраки Там-Тама". В программе так же прозвучат любимые песни и хиты времен "Король и Шут".

Стоимость билетов: от 1500 до 4000 тысяч рублей. Еще остались билеты за столиками напротив сцены, а также на VIP подиуме. купить билеты можно онлайн здесь.

Команда "КняZz" объединила талантливых музыкантов и единомышленников под предвадительством Андрея Князева для долгосрочной, плодотворной работы. Группа представляет собой настоящий творческий организм, направленный на создание оригинального музыкального продукта и качественных концертных выступлений.

Будучи создателем подавляющего числа текстов и большинства хитов группы "Король и Шут", а также художником-оформителем альбомов и сценических декораций, Андрей Князев снискал авторитет среди коллег по цеху и стал заметной фигурой в отечественном шоу-бизнесе не только как фронтмен самого успешного панк-коллектива страны, но и как самобытный автор.

Начало концерта — в 20.00.

Справка: концертное агентство NEBO records проводит более ста концертов и мероприятий каждый год, а так же является партнером ведущих концертных агентств. "Небо" проводит концерты в городах: Владивосток, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Казань, Екатеринбург, Уфа, Набережные Челны, Самара, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Новый Уренгой, Омск, Новосибирск, Барнаул, Томск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск, Братск, Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Хабаровск, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский.

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