Молодежный форум TEEN Media прошел в рамках Дальневосточного МедиаСаммита – 2018. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia

Школьники со всего Приморья побывали на мастер-классах по медиа-образованию и познакомились с федеральными экспертами (ФОТО)

10 июня, PrimaMedia. Форум молодых журналистов и блогеров TEEN Media прошел в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2018 (6-7 июня, кампус ДВФУ). Более 500 школьников со всего Приморья приняли участие в обширной программе мероприятия. В течение двух дней юные журналисты посещали лекции и практические мастер-классы по медиа-образованию, знакомились с федеральными экспертами и приобретали новые навыки в написании текстов и введении социальных сетей, сообщает ИА PrimaMedia.

Открыл форум мастер-класс от секретаря Союза журналистов России Романа Серебряного "Лонгрид как законченный медиапроект". Эксперт поделился схемами правильного построения контента, как сделать текст запоминающимся, и рассказал о современной аудитории и выявлении ее потребительских интересов.

Роман Серебряный. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia На мастер-классе. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia На мастер-классе. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia Участники TEEN Media. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia 1 / 4

Буквально в двух шагах от стартовой площадки проходила лекция Елены Овсянниковой. Медиа-эксперт расширила базу знаний школьников о блогерах, пабликах и брендах, и не оставила в стороне проблему борьбы с конкуренцией. Елена также уделила время таким темам, как конвергентная редакция и образ современного журналиста.

На мастер-классе у Елены Овсянниковой. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia Селфи на память. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia Участники TEEN Media. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia 1 / 3

Фотограф Анастасия Войтенко поделилась своим опытом в съемке с помощью гаджета и пояснила, что большинству фотолюбителей фотоаппарат не нужен, ведь хорошие снимки можно делать и с телефона, главное приобрести базовые навыки фотографии – работа со светом, цветом и балансом.

Фотограф Анастасия Войтенко. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia Групповое фото. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia Возможности гаджетов для формирования качественного контента. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia 1 / 3

Тем временем, эксперты из "Приморского десанта" Яна Астахова и Арина Левадняя рассказывали детям о таком явлении, как буктрейлеры (короткие ролики по мотивам книг) и объясняли, как именно их создавать, на что следует обратить внимание – здесь снова поднимали вопрос работы со светом, а также правильной композиции и выбора плана кадра.

Секретарь Союза журналистов России Романа Серебряный, с которым будущие журналисты и блогеры познакомились ранее, провел мастер-класс "Лайфхаки для мобильного репортера". Участники форума узнали много интересных способов и приложений для телефона, позволяющих сделать видеосюжет за короткое время.

— Умение пользоваться сервисами, гаджетами и прочими устройствами достаточно полезный навык. На мастер-классе я рассказывал о приложениях, с помощью которых можно выполнить все поставленные задачи самому. Урок полезен не только для тех, кто хочет связать свою жизнь с медиа. Все мы имеем аккаунты в социальных сетях и благодаря мобильным приложениям, о которых я говорил, можно красиво себя презентовать. Приятно, что публика уловила, что я хотел донести. На мастер-классе я видел не только детей, но и взрослых. Многие поднимали руки, задавали вопросы, просили сфотографироваться. Живая публика — это большая отдача для лектора, — отметил эксперт.



На мастер-классе у Романа Серебряного. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia

Также детям представилась возможность поучаствовать в мастер-классе "Как снять фильм, если ничего в этом не понимаешь". Провели мастер-класс студентки ДВФУ Елена Бобина, Анна Рыбалева и Ксения Рябова, недавно ставшие редакторами серии книг "Я режиссер". Дети активно участвовали в беседе, задавали вопросы и были очень увлечены процессом.

— Аудитория нашего мастер-класса доказала, что эта тема интересна всем. В зале были и взрослые, и дети, и что самое запоминающиеся— и те, и другие одинаково активно отвечали на вопросы. После лекции к нам сначала подошла мама 5-летнего мальчика, потом девочка лет 15-ти, а потом 30-летний мужчина. Все поблагодарили и сказали, что было очень интересно. Просто люди любят кино и хотят знать, как оно устроено, — подчеркнула Елена Бобина.

Сегодня блогеры занимают лидерские места по доверию зрителя при обсуждении каких-либо трендов, проблем и различных событий. Но чтобы стать популярным и завоевать симпатии пользователей интернета, нужно знать об этапах создания контента, разработать свою идею и сценарий. Именно об этом под руководством автора и куратора проекта "Дорога домой" Марии Чевычеловой рассказывали юные видеоблогеры медиацентра ВНВМУ (Владивостокское президентское кадетское училище). Ученики делились знаниями, которые они приобрели на уроках, в разных возрастных категориях – начиная от старших и заканчивая младшими. Позже ребята включили для зрителей свои ролики на YouTube, чтобы показать все свои умения на практике.

Беседовали и о более серьезном. Эксперт компании "Ростелеком" Павел Нагобидианс попытались оградить подростков от опасностей, которые скрываются за использованием интернета.

— Одна из основных опасностей – это деятельность самих пользователей.

Многие студенты проводят эксперименты над сетью, иногда не задумываясь о последствиях.

Часто упор идет на финансовые данные, поскольку сейчас многие пользуются платежными сервисами, поэтому очень большой акцент мы делаем на грамотности ребят, чтобы они понимали, что они делают в интернете, куда заходят, зашифровано ли их подключение, — отметил Павел Нагобидианс

Говоря об информации, стоит помнить о том, что ее необходимо проверять – образованием этой части занялся доцент кафедры ТРИТ Института массмедиа РГГУ Максим Корнев. Его мастер-классом был посвящен фактчекингу (проверка достоверности полученных фактов). Эксперт отметил, что проверять информацию важно, как молодым журналистам, так и простым пользователям, которым в наше время необходимо быть, как никогда критичными. Максим Корнев привел яркие примеры из современного российского медиапространства и из зарубежного опыта, подтверждающие, что наличие фейков — это серьезная проблема.

Максим Корнев. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia Мастер-класс по фактчекингу. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia Более 500 школьников со всего Приморья побывали на мастер-классах по медиа-образованию. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia 1 / 3

Большую аудиторию собрал мастер-класс Александра Крылова "Особенности работы соцсетей. Как стать популярным в сети". Многие присутствующие просили раскрыть тайну активных аккаунтов на примере платформы Instagram. Поэтому эксперт затронул правила привлечения ацдитории и "причуды" искусственного интеллекта в узком профиле, а именно приложения по обмену фотографиями и видео. Ребята узнали, как охватить больше аудитории, какие фотографии точно не следует выкладывать и какие слова лучше не употреблять в подписях к ним.

Александр Крылов. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia Мастер-класс «Особенности работы соцсетей. Как стать популярным в сети». Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia Более 500 школьников со всего Приморья побывали на мастер-классах по медиа-образованию. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia 1 / 3

Заниматься журналистикой иногда можно и будучи школьником, если создать школьную интернет-газету. Мастер-класс о том, как именно это сделать, представила главный редактор "The Village Владивосток" Елена Белова. Также она поведала, в чем плюсы такой идеи и с какими трудностями придется столкнуться.

— На школьную интернет-газету действуют те же правила, что для взрослых, отличаются только темы. Газета должна быть как можно более жизненной, отражать то, о чем действительно думают и переживают дети – первая любовь, проблемы с родителями и так далее.

Мне кажется, образование молодых журналистов — это то, на чем нужно делать упор, причем упор практический.

Школьники в данном случае, я считаю, стартовое звено, откуда надо начинать учить журналистике, поэтому крайне важно развитие школьных интернет-медиа, — рассказала главный редактор "The Village Владивосток" Елена Белова.

После мастер-классов дети вышли из аудиторий воодушевленными. Некоторые до последнего не хотели расставаться с экспертами, задавали вопросы, просили контакты, чтобы в последующем спрашивать советы и поддерживать связь.

— Больше всего мне понравились тренинги по созданию школьной интернет-газеты и лайфхаки мобильного репортера. Было видно, что эксперты выложились по полной и рассказывали с таким выражением, эмоциями, — поделилась ученица школы №2 Дальнегорска Алина Алексеенко.

В течение двух дней юные журналисты посещали лекции и практические мастер-классы по медиа-образованию. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia В течение двух дней юные журналисты посещали лекции и практические мастер-классы по медиа-образованию. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia Бейдж "Участник". Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia 1 / 3

Окончанием форума стала торжественная церемония награждения победителей конкурса для школьников и студентов "Открытие". Отметим, что победителем стал каждый из нескольких сотен ребят, получивших огромное подспорье для будущих достижений, массу полезных советов и навыков.

Церемония закрытия форума. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia Церемония закрытия форума. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia 1 / 2

Организатором форума является Приморское отделение Союза журналистов, при поддержке Фонда президентских грантов России, департамент по делам молодежи Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморская краевая организация Российского союза молодежи. Мероприятие поддержали ПАО "Ростелеком", компания Tele2, вероссийский детский центр "Океан", Приморский океанариум.

Справка: Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества создан в апреле 2017 года. Одна из основных задач фонда — обеспечение всесторонней поддержки некоммерческих организаций. На фонд возложено распределение грантов президента Российской Федерации среди некоммерческих организаций на основе проведения открытых конкурсов.