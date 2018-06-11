Участники фестиваля ЛиТР-2018. Фото: ИА PrimaMedia

Символом фестиваля ЛиТР-2019 во Владивостоке станет литровая бутылка тихоокеанской воды

Приз будут вручать лауреатам литературной премии имени Арсеньева

11 июня, PrimaMedia. Литровая бутылка с морской водой станет символом фестиваля "Литература Тихоокеанской России" начиная с 2019 года. Она же будет вручаться лауреатам премии имени Арсеньева, которую предложил учредить для лучших дальневосточных литераторов вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщает ИА PrimaMedia.

Руководитель проекта "Культбригада" Вячеслав Коновалов отметил, что скорее всего речь идет об учреждении премии с номинациями в большом диапазоне литературных жанров и направлений.

— Мы встречались с полпредом Юрием Петровичем Трутневым и обо всем договорились. Будет премия — это точно. Литературная премия имени Арсеньева. Какие номинации в ней будут? Здесь, наверное, как раз и потребуется общественное мнение. Скорей всего, должны быть номинации в прозе, поэзии, в детской литературе, в публицистике, в краеведческой литературе, — уточнил Коновалов.

Позже, на неформальной встрече гостей фестиваля, директор издательства "Молодая гвардия" Роман Косыгин предложил учредить своеобразный кубок для лауреатов премии, символизирующий (и обыгрывающий) удачное, по общему мнению, и запоминающееся короткое название фестиваля — ЛиТР. Кубком станет литровая бутылка с морской водой из акватории, окружающей Владивосток. Гости фестиваля эту идею горячо одобрили. В знак чего расписались на прототипе будущего лауреатского трофея.

Прототип будущего символа фестиваля ЛиТР-2019

Прототип будущего символа фестиваля ЛиТР-2019. Фото: ИА PrimaMedia

Напомним, что 7-8 июня во Владивостоке прошел всероссийский литературный фестиваль. Жители и гости Приморья побывали на встречах с популярными российскими писателями, мастер-классах и презентациях новинок литературного рынка. Литературный фестиваль был создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (Москва). Он прошел под патронатом Министерства по развитию Дальнего Востока. Стратегическим партнером мероприятия стала Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

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