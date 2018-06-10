Участники МедиаСаммита-2018 стали свидетелями развития в Приморье нового производства

Пресс-туры на предприятия Приморского края стали продолжением Дальневосточного Медиасаммита-2018. Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia

В рамках пресс-туров ведущие журналисты, блогеры и гости форума посетили предприятия Приморского края (ФОТО)

10 июня, PrimaMedia. Пресс-туры на предприятия Приморского края стали продолжением Дальневосточного Медиасаммита-2018 (6-7 июня, кампус ДВФУ). Более 80 участников мероприятия стали свидетелями развития в регионе нового производства. В рамках пресс-туров, которые прошли 8 июня, ведущие журналисты, блогеры и гости форума посетили компанию "Композитное кораблестроение", выполняющую строительство гражданского флота нового поколения, завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (МСМР), судостроительный комплекс "Звезда" и парусник "Паллада", сообщает ИА PrimaMedia.

Посетителям завода "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и российского ПАО "Соллерс") в течение двух часов показывали сборочное производство, рассказывали о преференциях в рамках новых налоговых режимов ТОР – так, после получения статуса резидента предприятие смогло приступить к строительству завода по производству автомобильных двигателей.

— Сегодня активно идет выполнение нашего основного проекта — строительства завода по производству двигателей. Возведение корпуса завершено, заканчивается устройство инженерных сетей, скоро начнется монтаж оборудования, — рассказал участникам пресс-тура представитель предприятия.

Завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и российского ПАО «Соллерс»). Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia Завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и российского ПАО «Соллерс»). Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia Завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и российского ПАО «Соллерс»). Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia Завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и российского ПАО «Соллерс»). Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia Завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и российского ПАО «Соллерс»). Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia 1 / 5

Также журналистам продемонстрировали новую модель, выпуск которой только освоило предприятие — большой 7-местный кроссовер Mazda CX-9. Это третья модель Mazda, сборка которой организована на автозаводе, где уже выпускаются кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda 6.

Второй точкой экскурсии стало предприятие, осуществляющее строительство катамаранов — резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) ООО "Композитное судостроение".

"Композитное кораблестроение" построит пять прогулочных катамаранов океанского класса для Республики Корея уже в ближайшее время. Сейчас ведется строительство двух 10-метровых прогулочных катамаранов Pacifico Adventure 99 для российского заказчика и двух 12-метровых пассажирских катамаранов Pacifico Cruise 120, которые будут использоваться в Приморье.

Компания «Композитное кораблестроение». Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia Компания «Композитное кораблестроение». Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia Компания «Композитное кораблестроение». Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia Компания «Композитное кораблестроение». Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia 1 / 4

В настоящий момент завершена сертификация, получен сертификат и первые плавсредства уже прошли водные испытания,

По словам руководителя предприятия Дмитрия Волошенко, производственные мощности верфи дают возможность строить суда в наиболее оптимальные сроки, не снижая при этом качества исполнения.

В настоящее время на предприятии трудятся более 60 высококвалифицированных сотрудников, которые проходят стажировки в ведущих судостроительных компаниях мира. Их количество планируется увеличить с расширением рабочих площадей.

По словам представителей компании, сегодняшних площадей недостаточно, чтобы выйти на полную мощность. Поэтому верфь пока не принимает заказы на корабли больших размеров из-за сложной логистики — цех должен располагаться в непосредственной близости от моря.

Еще один объект пресс-тура — судостроительный комплекс "Звезда" в г. Большой Камень, специализирующаяся на крупнотоннажном судостроении.

Проект строительства первой дальневосточной суперверфи предполагается завершить в 2024 году, но уже сегодня на объектах первой очереди комплекса – в блоке корпусных производств и окрасочных камерах – идет работа по изготовлению секций корпусов четырех многоцелевых судов снабжения по заказу НК "Роснефть".

По словам представителей предприятия, на данный момент сформированная линейка заказов насчитывает 178 судов океанского класса.

Парусник "Паллада" встретил гостей хлебом-солью и интереснейшей экскурсией. Гостей познакомили с историей и характеристиками судна, рассказали как добывают воду в открытом море и что такое парусный аврал, а также дали возможность туристам прикоснуться к морским традициям.

Пресс-тур на парусник «Паллада». Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia Пресс-тур на парусник «Паллада». Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia Пресс-тур на парусник «Паллада». Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia Пресс-тур на парусник «Паллада». Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia Пресс-тур на парусник «Паллада». Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia Пресс-тур на парусник «Паллада». Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia Пресс-тур на парусник «Паллада». Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia Пресс-тур на парусник «Паллада». Фото: Евгения Шевченко, ИА PrimaMedia 1 / 8

Также участники Медиасаммита узнали подробности проведения одного из самых зрелищных мероприятий четвертого Восточного экономического форума – международной парусной регаты. Ее участниками станут представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона.