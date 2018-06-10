Минобороны меняет порядок призыва на воинскую службу. Фото: ИА SakhalinMedia

Порядок призыва в армию намерено поменять Минобороны

Будут уточнены правила, по которым отсчитывается срок службы в вооруженных силах

10 июня, PrimaMedia. Минобороны РФ готовится изменить правила призыва на срочную службу. Поправки к положению планируется окончательно сформировать и одобрить к июлю, пишет газета "Известия" со ссылкой на российское военное ведомство, передает ИА SakhalinMedia.

Как утверждает издание, уже осенью призывники в возрасте от 18 до 27 лет, признанные ограниченно годными к ней, смогут добровольно пройти повторную медкомиссию. Это может быть особенно актуально для граждан, планирующих работать в силовых структурах, и абитуриентов военных вузов. В документах Минобороны, по информации газеты, отмечается, что изменения позволят гражданам "реализовать свое конституционное право и обязанности по защите Отечества".

Также, утверждает издание, будут уточнены правила, по которым отсчитывается срок службы в вооруженных силах. У призывников, не имеющих воинских званий и пребывающих в запасе (например, все выпускники школ), будут отсчитывать срок службы со дня присвоения звания, а это должно происходить до убытия со сборного пункта к месту прохождения службы. На сборных пунктах призывник может провести несколько дней, которые не будут засчитаны в срок службы (сейчас такое ожидание в среднем длится три-четыре дня). Как пишет газета, призывники, не числящиеся в запасе, но имеющие воинские звания, официально начнут служить в день приказа регионального военкома о направлении в воинскую часть.

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