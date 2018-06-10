Рождение тройни у 51-летней мамы из Владивостока вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях

Интернет-пользователи разделились на тех, кто поддерживал счастливых родителей и тех, кто осуждал их за недальновидность (ОПРОС)

10 июня, PrimaMedia. Врачи Приморского краевого перинатального центра приняли роды, которые войдут в историю медучреждения. Жительница Владивостока родила тройняшек и впервые стала мамой в 51 год, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Приморского края. Радостное и долгожданное событие в жизни женщины между тем вызвало публичные дискуссии в социальных сетях.

Два мальчика и девочка появились на свет в минувший понедельник, 4 июня. Мальчики родились весом 1480 и 2300 граммов, а девочка оказалась самой крупной, её вес при рождении составил 2400 граммов.

Врачи Перинатального центра сообщают, что малыши сейчас находятся в медучреждении и получают необходимое лечение.

"Как и полагается при многоплодной беременности, деткам нужно окрепнуть перед выпиской домой – набрать в весе и подрасти", – говорит главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева.

Она отметила, что современная медицина и врачебный опыт помогают приморским женщинам выносить беременность и стать мамами даже в очень зрелом возрасте.

"Родить в 50 лет – это очень хороший показатель здоровья женщины и умелого ведения процесса беременности опытным акушером. Хочется от всей души поздравить мамочку и всю семью с тройным счастьем. Крепкого здоровья и успехов им во всем", – сказала Татьяна Курлеева.

Необычная новость стала поводом для широкого обсуждения в социальных сетях. Участники интернет-сообщества разделились на тех, кто искренне радовался за родителей, которые, наконец, осуществили свою мечту, и тех, кто осуждал 51-летнюю маму и 53-летнего папу за недальновидность. Одни просили оставить семью в покое и желали детям здоровья, другие подсчитывали, сколько родителям тройняшек будет через 10-15 лет и напоминали, как им трудно будет управляться с подростками.

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