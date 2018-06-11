Первое золото для РФ: спортсмен из Владивостока стал чемпионом мира по спидвею среди пар

Российские спортсмены-победители. Фото: speedwaygp.com

Воспитанник «Востока» Артем Лагута выступил в составе сборной России в Польше

11 июня, PrimaMedia. Воспитанник владивостокской команды по спидвею "Восток" Артем Лагута стал чемпионом мира в гонках среди пар "Speedway of Nations-2018". В финалах мирового чемпионата, который прошел в Польше, приняли участие сборные команды России, Великобритании, Польши, Австралии, Швеции, Дании и Германии. Владивостокский спортсмен счастлив, что ему удалось выиграть первое золото для российской сборной. Как сообщает пресс-служба администрации города, глава Владивостока отметил, что гордится успехами уроженцев владивостокской школы спидвея и поддерживает развитие технических и других видов спорта в городе, передает ИА PrimaMedia.

Сборная России, в состав которой вошли Артем Лагута, Эмиль Сайфутдинов (выступает за команду "Турбина") и Глеб Чугунов (выступает за команду "Мега-Лада"), стала обладателем чемпионского кубка впервые проведенных под эгидой ФИМ (Международная дисциплинарная комиссия в спидвее) командных соревнований.

Финал мотогонок проходил на треке польского города Вроцлава. По сумме предыдущих заездов россияне отставали на одно очко от сборной Великобритании, но именно за счет командной езды опередили в решающем заезде своих соперников, набрав за чемпионат 45 очков. Бронза досталась гонщикам Польши.

"Я не знаю, что сказать, — цитирует Артема Лагуту портал чемпионата. — Нет слов, которые могут описать то, что я сейчас чувствую. Я так счастлив и горжусь всей командой, и особенно горд тем, что выиграл первое золото для российской команды. Это просто невероятно. Это была прекрасная ночь".

Глава Владивостока Виталий Веркеенко отметил, что он гордится успехами уроженцев владивостокской школы спидвея и поддерживает развитие технических и других видов спорта в городе.

"Поздравляю с победой Артема, команду и всех болельщиков!!! Воспитанник нашего "Востока" на мировом пьедестале!Высочайший уровень и заслуженный результат", — написал Веркеенко в Facebook.

В мае этого года мэр лично присутствовал на открытии сезона спидвея в краевой столице и пожелал всем спортсменам удачи.

Спидвейная команда "Восток" давно стала визитной карточкой Владивостока и Приморья. Владивостокские спортсмены регулярно становятся лучшими в стране, входят в тройку призёров различных чемпионатов и первенств. В клубе начинали свой спортивный путь будущие мастера спидвея, среди них чемпионы Европы и мира Сергей Казаков, Вячеслав Никулин, Григорий Лагута и другие знаменитые гонщики.

"Восток" завоевывал звание чемпионов России в 2015 и 2016 годах, когда в составе команде были признанные лидеры команды — Артем и Григорий Лагута.