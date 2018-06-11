На День России во Владивостоке покажут выступления морпехов и проведут отбор в армию

Флаг РФ. Фото: ИА PrimaMedia

Отдельную площадку на главной набережной города посвятят предстоящему чемпионату мира по футболу

11 июня, PrimaMedia. Яркое и красочное празднование Дня России ждет жителей и гостей Владивостока 12 июня. В программе праздника большой концерт, конкурсы, подарки и мастер-классы. Мероприятие пройдёт на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани, сообщает пресс-служба администрации города. В ходе празднования также будет проводиться отбор на военную службу, а морские пехотинцы представят зрителю показательные выступления десантно-штурмового батальона, передает ИА PrimaMedia.

В полдень начнется концертная программа на площадке амфитеатра. Здесь планируются выступления различных творческих коллективов и солистов, показательные выступления десантно-штурмового батальона морской пехоты и флешмоб "Российский триколор". В течение всей концертной программы у фонтана будут работать тематические локальные площадки "Дети своей страны" (аква-грим, михенди, мастер-класс по плетению кос, роспись деревянных ложек в технике хохлома), а также пройдут показательные выступления мастеров бального танца.

На площадке будет работать пункт отбора на военную службу. Отдельная зона посвящена приближающемуся чемпионату мира по футболу, который стартует в России 14 июня. В районе амфитеатра будет действовать фотозона "Россия футбольная", а также виртуальная зона "360", которая позволит всем желающим оказаться на стадионе "Лужники".

На сцену выйдут лучшие вокальные и хореографические коллективы и исполнители приморской столицы.

На верхней площадке амфитеатра будет работать выставка — продажа товаров декоративно-прикладного творчества. Здесь можно будет увидеть вязаные игрушки, изделия из бисера, фанеры, кожи, гипса, натуральных камней, кости и полимерной глины, мыло ручной работы и многое другое. Свои работы представят более 45 мастеров.

"Всем желающим будет также предложено принять участие в тематической викторине. Победителей ждут подарки", – рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города.

Во время мероприятия будут проходить и бесплатные мастер-классы для всех желающих. Детей и взрослых научат плести венки, делать игрушки, расписывать фигурки из глины.

Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие жители и гости города.

12 июня наша страна отмечает государственный праздник – День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года. Это один из самых "молодых" государственных праздников в стране. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. И важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия).

Именно 12 июня помимо "независимости" Россия обрела и первого президента – в этот день, но уже в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Б.Н. Ельцин. Именно он своим указом №1113 от 2 июня 1994 года придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название – День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Позже, для простоты, его стали называть Днем независимости.

Свое официальное новое название — День России — праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса РФ. В 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, президент России Владимир Путин сказал, что "с этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан".

С этого момента праздник начал отмечаться масштабнее, привлекая все больше внимания жителей страны.