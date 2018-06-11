Туристы. Фото: ИА PrimaMedia

МИД предупредил российских туристов о массовых беспорядках во Вьетнаме

Вышедшие на улицы граждане недовольны законопроектом об особых экономических зонах

11 июня, PrimaMedia. Министерство иностранных дел России сообщило о массовых демонстрациях и столкновениях с полицейскими в нескольких провинциях Вьетнама, передают "Известия".

"В Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет", — передает российское внешнеполитическое ведомство. МИД просит россиян избегать мест скопления людей и заранее планировать маршруты поездок.

Вышедшие на улицы граждане недовольны законопроектом об особых экономических зонах, согласно которому иностранные компании смогут брать в аренду вьетнамскую землю сроком на 99 лет. По словам демонстрантов, эта мера усилит экономическое влияние Китая в стране.

Как сообщает Би-Би-Си, во время протестных акций во вьетнамской столице Ханой и других городах полиция задержала десятки человек. В 2017 году правительство предложило закон, который предоставит иностранным инвесторам 99-летнюю аренду земли во Вьетнаме.

На прошлой неделе премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук заявил, что срок аренды будет сокращен. В субботу, 9 июня, местное правительство сообщило, что голосование по законопроекту будет отложено, чтобы избежать дальнейших волнений в обществе.

Демонстранты также выступают против законопроекта о кибербезопасности, голосование о котором намечено на 12 июня. По данным организации Human Rights Watch, это может дать правительству более широкие полномочия по борьбе с инакомыслием в интернете.

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