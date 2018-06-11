КНДР и США обсудят установление мира на Корейском полуострове

КНДР. Фото: pixabay.com

Встреча Ким Чен Ына с Дональдом Трампом намечена на 12 июня

11 июня, PrimaMedia. Лидеры США и КНДР на предстоящей встрече в Сингапуре обсудят двусторонние отношения и денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ИА PrimaMedia.

По данным агентства, стороны обсудят "формирование новых отношений между США и КНДР, установление мира на Корейском полуострове и реализацию процесса денуклеаризации".

Как отмечается, лидеры стран обменяются мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Это и вопрос по установлению новых отношений между КНДР и США в соответствии с требованиями измененной эпохи и созданию перманентной и прочной мирной системы на Корейском полуострове, вопрос по осуществлению денуклеаризации Корейского полуострова и др.", — говорится в сообщении ЦТАК на русском языке.

Вчера днем президент США Дональд Трамп прилетел в Сингапур. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл утром. Их встреча, которая должна стать первым саммитом между лидерами США и КНДР, намечена на 9 утра (4:00 мск) 12 июня.

Ранее Дональд Трамп отметил, что "полностью готов" к этой встрече и не исключил, что по ее итогам может быть подписан документ, окончательно завершающий Корейскую войну, которая закончилась в 1953 году.

В сентябре этого года возможна встреча северокорейского лидера с российским президентом Владимиром Путиным во Владивостоке. Во время встречи с Ким Чен Ыном в начале июня глава МИД РФ Сергей Лавров передал лидеру КНДР приглашение посетить Восточный экономической форум во Владивостоке, запланированный на сентябрь. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что конкретных договоренностей пока нет, как и ответного послания на письмо Владимира Путина.

На эту информацию отреагировали и соседи России в АТР, которые также обычно участвуют в ВЭФе. Так, по информации газеты "Майнити симбун", Япония намерена провести неформальные переговоры с Северной Кореей "на полях" международного форума по безопасности в Монголии, чтобы в перспективе организовать встречу премьера Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына, пишет "Интерфакс". Стороны будут пытаться согласовать возможность встречи глав МИД двух стран в августе "на полях" международной встречи в Сингапуре. Затем, пишет газета, если Ким Чен Ын примет предложение России принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, то там может состояться его встреча с Абэ. После этого Япония и КНДР могут попытаться организовать двусторонний саммит своих лидеров в Токио или Пхеньяне.