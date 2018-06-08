Верблюд. Фото: ИА PrimaMedia

Уссурийский блогер обнаружил в Приморье около трассы верблюда

В зоопарке «Садгород» успокаивают граждан, что животное не сбежало, а находилось на выпасе

11 июня, PrimaMedia. В Надеждинском районе Приморского края нашли одинокого верблюда, который мирно прогуливался около трассы. Фотографию экзотического животного опубликовали очевидцы в инстаграме. Как рассказали ИА PrimaMedia в зоопарке "Садгород", это питомцы зоопарка, а данном районе находится кормовая база для верблюдов.

Фотографию с изображением верблюда разместил уссурийский блогер Марк Чернослив с комментарием "Ты удивишься, но фото сделано сегодня в Надеждинском". В комментариях тут же начали выдвигать разные версии того, как экзотическое животное могло оказаться возле трассы. Один из пользователей соцсети усомнился в том, что это фото свежее. Комментаторы предположили, что верблюд "прописан" в местном зверинце или проживает на частном подворье. "Это в Тимофееке на ферме держат", — выдвинул один из комментаторов.

Другой пользователь утверждал, что верблюдов было два.

В зоопарке "Садгород" ИА PrimaMedia сказали, что ничего удивительного в этом нет. Это их верблюды. Специалисты отмечают, что животные не сбежали, а были на выгуле.

"В Надеждинском районе у нас есть поля, где растет кормовая база для верблюдов. Там они пасутся", — пояснили в зоопарке.

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