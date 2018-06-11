Екатерина Хромина. Фото: Instagram

Участница «Дома-2» из Приморья осталась без «дома» и достойного мужчины

Катю Хромину исключили из рядов членов реалити-шоу, так и не дав шанс построить свою любовь

11 июня, PrimaMedia. Участники известного телепроекта "Дом-2" приняли решение выгнать участницу проекта из Уссурийска Екатерину Хромину. На проект "Дом 2" она пришла к Виктору Шароварову, рассказав, что так и не смогла встретить в родном городе достойного мужчину. Как отметила девушка, любовь для нее — это высокие чувства. Однако и участники проекта не разделили ее эмоций и решили, что будет лучше, если Катя будет строить свою любовь за периметром, сообщает ИА UssurMedia.

Участница Дом-2 из Уссурийска

Участница Дом-2 из Уссурийска. Фото: Instagram

"Многие спрашивают, что мне дал "Дом 2". Хочу сказать так: благодаря проекту я стала морально сильней, раскрепощенной, научилась воспринимать критику. У меня появились цели и новые ценности. Всегда буду благодарна проекту за это", – написала девушка в своем Instagram.

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