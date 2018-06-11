Депутаты ДФО и Забайкалья просят Володина уточнить, сколько кошек можно держать дома

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Приморские парламентарии заручились поддержкой коллег в вопросе обращения с питомцами

11 июня, PrimaMedia. Обращение приморских парламентариев в Государственную думу РФ о необходимости принятия проекта федерального закона, направленного на правовое регулирование отношений в области обращения с безнадзорными животными, нашло поддержку парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье". Депутаты просят законодательно ограничить количество домашних животных, которых можно содержать в одном помещении. Это необходимо для минимизации рисков для жизни и здоровья граждан. Кроме того, остро стоит вопрос финансирования питомников, куда помещаются безнадзорные животные, и дальнейшей судьбы отловленных кошек и собак, сообщает ИА PrimaMedia.

Как говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания Приморья, внимание законодателей региона на проблемы правового регулирования отношений в области обращения с безнадзорными животными обратил председатель приморского парламента Александр Ролик, выступая на общем собрании ассоциации в Хабаровске накануне, 10 июня.

В частности, он отметил, что необходимость правового регулирования на федеральном уровне общественных отношений в сфере содержания животных, в том числе определение прав и обязанностей их владельцев и установления принципов и запретов, связанных с содержанием животных, назрела уже давно.

"Практически на каждом приеме граждан к депутатам обращаются жители с жалобами на агрессивное поведение животных и отсутствие реальных мер по решению этого вопроса. Как нападение безнадзорных животных, так и факты жестокого обращения с ними всегда вызывают широкий общественных резонанс и указывают на необходимость принятия органами государственной власти мер реагирования, но при отсутствии комплексного правового регулирования на федеральном уровне данные меры малоэффективны", — говорится в сообщении.

В Приморье уже четыре года действует краевой закон, наделяющий органы местного самоуправления полномочиями по организации мероприятий по отлову, лечению и содержанию безнадзорных животных. Но аукционы, которые объявляют местные власти для определения исполнителей контрактов на отлов и содержание безнадзорных животных, как правило, признаются несостоявшимися из-за слабой финансовой заинтересованности потенциальных участников. Чтобы решить эту проблему на апрельском заседании приморского парламента были внесены изменения в краевое законодательство, увеличены расходы на реализацию этих мероприятий, уточнена процедура участия в этой сфере муниципальных предприятий, если нет заинтересованных частных организаций.

Однако, для эффективного решения вопроса, как подчеркнул Александр Ролик, необходимо принятие федерального закона, регулирующего данную сферу. Обсуждение такого законопроекта уже длительное время проходит в Государственной думе, в связи с чем, Законодательным собранием подготовлено обращение к председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

Депутаты краевого парламента просят при доработке федерального закона "Об ответственном обращении с животными" предусмотреть вопросы, связанные с формированием единого механизма по регулированию численности безнадзорных кошек и собак и алгоритм определения дальнейшей судьбы отловленных животных.

"В целях минимизации рисков для жизни и здоровья граждан также считаем необходимым законодательно ввести ограничения на количество домашних животных, содержащихся в одном помещении", – отметил Александр Ролик, выступая перед членами парламентской ассоциации.

Особое внимание он предложил уделить вопросу соблюдения прав инвалидов, предусмотрев в законопроекте отдельные, менее жесткие требования в отношении собак-проводников.

Кроме того, спикер краевого парламента считает целесообразным одновременно с рассмотрением проекта ФЗ "Об ответственном обращении с животными" внести соответствующие изменения в КоАП РФ за нарушение требований, установленных указанным федеральным законом".

Обращение приморских парламентариев, по словам Ролика, уже поддержали более 40 законодательных органов власти субъектов Российской Федерации, что говорит об актуальности проблемы.

Члены парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" также приняли решение поддержать обращение. Уже в ближайшее время решение ассоциации по данному вопросу будет направлено Володину и в субъекты Российской Федерации, входящие в состав Дальневосточного федерального округа.

Также членам парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" рекомендовано продолжить работу по совершенствованию законодательства в области обращения с безнадзорными животными.