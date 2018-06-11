Волонтеры. Фото: Департамент по делам молодежи Приморского края

Приморские волонтеры отправились на Чемпионат мира по футболу

Ребята будут помогать в работе с болельщиками

11 июня, PrimaMedia. 14 волонтеров из Приморья отправились на Чемпионат мира по футболу в Екатеринбург. В составе штаба волонтеров приморцы будут помогать в работе со зрителями, в обеспечении функции "встречи-проводы", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

"Часть ребят уже приступили к своим обязанностям. Они встречают в аэропорту прилетающих в город гостей, судей и совсем скоро будут встречать футбольные команды. Работают в штабе волонтеров", – рассказали в департаменте молодежи.

Отметим, отбор волонтеров осуществлялся волонтерским центром Чемпионата мира–2018, созданным на базе Уральского федерального университета. Он включал тестирования на знание английского, тест по определению способностей и деловых качеств, а также интервью по Skype.

Отметим, что группа волонтеров из Приморья, которая будет работать на чемпионате, стала героями сюжета французского телеканала France 24. Приморские ребята рассказали иностранным журналистам о том, почему они стали волонтерами и о своем опыте подобной работы.

"Принцип волонтера – жить не для себя, а для других", – поделились ребята из Приморья.

Напомним, соглашение о сотрудничестве в рамках реализации волонтёрской программы предстоящего Чемпионата мира по футболу подписали в марте 2017 года директор волонтерского центра ЧМ–2018, созданного на базе Уральского федерального университета, Александр Антимонов, директор департамента по делам молодежи Приморского края Александр Кайданович и Приморская краевая молодежная общественная организация "Волонтер Приморья".

Документ предусматривает участие волонтеров Приморского края в организации и проведении матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Екатеринбурге, а также межрегиональное сотрудничество и обмен лучшими практиками по развитию волонтёрского движения.

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