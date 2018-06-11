В приморской Уборке всем селом тушили летний домик и пожарных жалели

Пожар в Уборке. Фото: Владимир Кобзарь

Владелец строения оказался в реанимации (ФОТО)

11 июня, PrimaMedia. В ночь на 11 июня в селе Уборка Чугуевского района сгорел летний домик во дворе одного из местных жителей. Местные жители и пожарные, прибывшие из райцентра, тушили его почти всю ночь. Но спасти постройку не удалось. На помощь владельцу строения прибыла "скорая помощь", он находится в реанимации, сообщает ИА PrimaMedia.

Гореть начало поздно ночью, рассказал агентству местный житель, сосед погорельца Владимир Кобзарь. Он проснулся от того, что прямо за окном трещал раскаленный шифер. Владельца домика Владимир вытащил из огня и вызвал спасателей. На пожар сбежалось почти все село.

Пока пожарные из ближайшей части, которая располагается в Чугуевке, добирались до места происшествия, селяне тушили пожар своими силами. На борьбу с огнем ушли все 800 литров воды, заготовленных Владимиром Кобзарем на полив огорода. К приезду пожарных у него вытоптали весь перец, огурцы и клубнику, но пламя удалось немного сдержать.

Пожарная машина в количестве одной единицы приехала примерно через час после вызова. Скоро в 3-тонном баке машины закончилась вода, а постройка еще была не дотушена. За водой пожарная машина уехала на ближайшую речку. А пламя тем временем снова начало набирать силу. Поскольку помощники из числа сельских жителей разошлись, тушить пришлось силами нескольких человек и, что называется, в ручном режиме. Один из пожарных, оставшийся на месте, ведром носил воду из колонки. А машины все не было. Оказалось, что в части всего две машины, но техническое состояние второй хуже, поэтому ее не направили в Уборку.

Пожар в Уборке. Фото: Владимир Кобзарь Пожар в Уборке. Фото: Владимир Кобзарь Пожар в Уборке. Фото: Владимир Кобзарь Пожар в Уборке. Фото: Владимир Кобзарь До пожара. Фото: Владимир Кобзарь 1 / 5

На заправку техники понадобился час. Как выяснилось, и эта дышала на ладан, в рукаве самой исправной машины была дырка. Каким-то чудом набрать воду в бак все же удалось.

Площадь горения составила порядка 15 кв метров. Сгорели летний домик, гараж, мотоцикл, газонокосилка, документы владельца постройки. Но зато благодаря слаженным действиям пожарных из Чугуевки и местных жителей удалось предотвратить перенос пламени на соседние дома, которые находятся совсем рядом.

Селяне жалуются на большие расстояния и удручающее состояние пожарных частей, вспоминают предновогодний пожар, когда сгорел один из немногих местных магазинов. Тогда тоже долго ждали машину, а потом не знали, где набрать воду, потому что зимой реки имеют свойство замерзать. Тот магазинчик не спасли.

"Нам бы в Уборку свою часть, здесь рядом много сел, и часто горит. В этот раз повезло, что ветра сильного не было", — говорит Кобзарь.

Но, как видно, денег нет даже на обеспечение пожарной части в Чугуевке. С финансированием пожарных проблемы везде, и Чугуевский район не исключение. Местные жители тем более не понимают, почему в бюджетах нет денег, когда наблюдают, как ежедневно десятки груженых лесовозов отвозят природные богатства в сторону Китая...