Финалист проекта «Песни» Максим Свобода выступит на Дне молодежи во Владивостоке

Максим Анисимов (Максим Свобода). Фото: скриншот видео

В рамках празднование «Дня М» артист исполнит свои авторские песни (ВИДЕО)

12 июня, PrimaMedia. Музыкант Максим Анисимов (Максим Свобода, участник проекта "Песни" на телеканале ТНТ) выступит 23 июня во Владивостоке, в рамках городского праздника "День М". Уроженец Владивостока даст концерт, где исполнит свои авторские песни, в том числе и хиты, которые успели задержаться на верхних строчках разных музыкальных топ-чартах страны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

"Привет Владивосток! Первым делом хочу сказать огромное спасибо, за вашу поддержку на протяжении всего проекта, спасибо тем, кто активно голосовал за меня, без вас ничего бы этого не случилось, — обратился музыкант к жителям Владивостока. — Хочется уже поскорее почувствовать соленый воздух и увидеть вас! Мы едем домой, чтобы выступить на родной сцене, откуда начинали наш творческий путь. День молодежи — крутой праздник. Всем быть, увидимся. Люблю всех очень сильно!".

Максим Анисимов (на проекте выступавший как Максим Свобода) стал лучшим в команде известного музыкального продюсера Максима Фадеева. Максим пришел на шоу вместе со своей группой "СвобоDa", но в итоге прошел в телепроект только один.

"Во время выступления я смотрел и думал — вот он! Вот воплощение того, о чем мы тут с вами всё время говорим. Вот оно лицо нового шоу-бизнеса. Гениальный парень, — отметил Максим Фадеев. — Он пишет музыку, даже не зная, что такое гармония — он никогда не учился этому. Он может и не знать нотной грамоты и делать всё по наитию, но он делает это так, что у всего зала на секунду останавливается сердце. Я редко ошибаюсь в людях, но все мы живые и нам свойственно в чём-то проколоться. В нём я не ошибся ни на одну секунду. Нет слов. Лучший!".

Напомним, 23 июня во Владивостоке пройдет празднование "Дня М" организованный администрацией Владивостока. Именно так называется проект, который традиционно реализуют в краевом центре в канун Дня молодежи. Во время праздника планируется провести утреннюю йогу на открытом воздухе, традиционный летний кубок КВН, выставку актуальной уличной моды и искусства, выставку фотографий "Фотосушка", поэтическое шоу. Гости праздника смогут посетить площадки с трикингом, велосипедами и роликами, книжный и юмористический "Stand Up", зону киберспорта, а также стать участниками интеллектуальной игры, церемонии вручения премии "Молодежный вектор", кулинарных мастер-классов, квартирника "Лампа". Подкрепиться можно будет в зоне фуд-корта, а вечером – стать зрителем праздничного концерта.