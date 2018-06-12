Золотой мост. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Золотой мост изобразили на логотипе вместе с другими достопримечательностями страны

12 июня, PrimaMedia. Символ Владивостока – Золотой мост попал на праздничный дудл от компании Google. По случаю Дня России мост изобразили на логотипе вместе с другими достопримечательностями страны, сообщает ИА PrimaMedia.

Справка: Google Doodle – это картинки, анимации и игры на основе логотипа Google, которые появляются на главной странице поиска в честь различных событий, праздников и юбилеев.

Также на праздничный логотип попали Кремль и одна из главных достопримечательностей Екатеринбурга — Дом Севастьянова. Найти дудл можно стартовой странице Google, его смогут увидеть все жители России. Кликнув на картинку, можно узнать о Дне России: когда он был учрежден, как его принято отмечать и прочую информацию.



Символ Владивостока попал на дудл от Google в честь дня России. Фото: https://www.google.ru/

Во Владивостоке так же буду праздновать День России. В полдень начнется концертная программа на площадке амфитеатра на набережной Спортивной гавани. Здесь планируются выступления различных творческих коллективов и солистов, показательные выступления десантно-штурмового батальона морской пехоты и флешмоб "Российский триколор".

В течение всей концертной программы у фонтана будут работать тематические локальные площадки "Дети своей страны" (аква-грим, михенди, мастер-класс по плетению кос, роспись деревянных ложек в технике хохлома), а также пройдут показательные выступления мастеров бального танца. Отдельная зона посвящена приближающемуся чемпионату мира по футболу, который стартует в России 14 июня.

В районе амфитеатра будет действовать фотозона "Россия футбольная", а также виртуальная зона "360", которая позволит всем желающим оказаться на стадионе "Лужники".