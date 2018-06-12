Проблему кадрового дефицита на российском Севере обсудили в Хабаровске. Фото: пресс-служба ФППК

Завершена V Северная межрегиональная конференция по вопросам социальной защиты наемных северян и дальневосточников

12 июня, PrimaMedia. Рост зарплат в регионах со сложными климатическими условиями, развитие социальной инфраструктуры и привлечение молодежи — основные направления, по которым будет работать ФНПР, отстаивая интересы работников Севера и приравненных к ним территорий Дальнего Востока. Об этом говорилось на V Северной межрегиональной конференции в Хабаровске, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

Профсоюзы Приморья вместе с коллегами из других регионов, работодателями и представителями федеральных органов исполнительной власти, профильных комитетов Государственной думы и Совета Федерации обсудили проблему кадрового дефицита на российском Севере, мотивационные рычаги по привлечению квалифицированных специалистов из других регионов и способы удержания той части работающего населения, что уже живет и трудится в северных районах страны.

Среди рекомендаций, предложенных профсоюзами — законодательное закрепление нормы выплаты процентной надбавки к зарплате молодых специалистов-северян с первого дня работы, доведение уровня минимальной оплаты труда на этих территориях до 40% от средней зарплаты по стране, дополнительные выплаты для молодых семей, увеличение финансирования программ по субсидированию льготного проезда в другие регионы и другие предложения.

Несмотря на предпринимаемые государством меры отток людей с Дальнего Востока и Севера России продолжается. Так, в 2017 году только Хабаровский край потерял 3,5 тысячи жителей, — рассказал участникам конференции губернатор Вячеслав Шпорт.

Похожая ситуация и в других регионах со сложными климатическими условиями. Профсоюзы видят корни проблемы в том, что госпрограммы, которые направлены на социально-экономическое развитие северных и приравненных к ним территорий, носят разрозненный характер и требуют синхронизации, а главное, требуют комплексного экспертного анализа эффективности применения. Вопросы привлечения и закрепления кадров также не решаются системно. Главной мотивацией для роста численности населения на этих территориях станут повышенный размер оплаты труда и создание развитой социальной инфраструктуры.

"Я впервые участвовал в конференции и, признаться, ехал туда с изрядной долей скепсиса, но быстро изменил свое мнение. Это, пожалуй, одна из немногих площадок, где федеральная исполнительная и законодательная власть может получить реальную картину жизни в регионах", — поделился мнением председатель Координационного совета организаций профсоюзов Пожарского района Сергей Беляков.

По его словам, это был очень откровенный разговор. Участники дискуссий открыто говорили о проблемах.

Много аргументов приводилось за поддержку бизнеса, работающего на Севере. Повышающие коэффициенты на заработную плату, обязанность по выплате которых лежит на плечах работодателей, производственная деятельность в тяжелых климатических условиях серьезно влияют на себестоимость любого продукта или услуги и изначально ставят местный бизнес в неравные конкурентные условия с игроками из других регионов.

"Предприниматели-северяне прямо говорили о том, что сегодня, для того чтобы выжить, им "нужно залезть в карман либо к своим работникам, либо к государству, другого пути нет. Если же работать по-честному, то через год ты — банкрот". Как в таких условиях развивать, например, малый бизнес, на который сегодня делает ставку государство?" — продолжает Сергей Беляков.

Лидер Приморской краевой организации профсоюза работников связи России, секретарь ЦК профсоюза в Дальневосточном федеральном округе Александр Савкин внес на рассмотрение рабочей группы, формирующей итоговые рекомендации конференции, сразу два предложения.

Первое — разработать механизм возмещения расходов работодателей по выплате районных коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в особых климатических условиях. К слову, профсоюзы Приморья уже выносили этот вопрос на краевую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, для того чтобы продвинуть его решение на федеральном уровне.

Второе предложение лидера профсоюза работников связи Приморья — обратиться к Федеральному Собранию России с просьбой внести корректировки в соответствующие законы и отменить налогообложение компенсационных выплат.

"Порадовало, что конференция носила не академический характер, а прикладной. И в выступлениях докладчиков, — а их было 25, — и в комментариях участников многочисленных дискуссий были варианты конкретных механизмов по улучшению жизни северян, — говорит Александр Савкин. — Не могу не отметить и то, как вели себя представители федеральной власти. Они не были "свадебными генералами", а активно участвовали в работе конференции, спорили и соглашались, предлагали свои проекты решений, — чувствовалось и знание предмета разговора, и живой интерес к теме".

Все предложения, прозвучавшие на конференции, приняты в работу и будут направлены в виде рекомендаций в адрес правительства России, Государственной думы, Совета Федерации РФ, Общественной палаты и Российского союза промышленника и предпринимателей.

"Но это не означает, что теперь мы должны сесть, сложить руки и тихонько ждать принятия соответствующих мер. Работа по улучшению жизни работающего населения северных и дальневосточных территорий должна вестись профсоюзами системно и постоянно. Будут перемены или нет — зависит и от нас тоже", — считает Сергей Беляков.