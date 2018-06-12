Общество. 12:45

Приморский «Луч» выбрал семь вариантов нового логотипа

Футбольный клуб открыл голосование до 15 июня

12 июня, PrimaMedia. Прием работ на новый логотип "Луча" завершился накануне в Приморье. Футбольный клуб отобрал семь работ, соответствующих заявленным критериям конкурса. Теперь компетентное жюри выберет новую эмблему команды. Приморцы могут тоже выразить свое мнение, проголосовав за один из понравившихся вариантов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

Голосование проводится на официальной странице АФК "Луч-Энергия" в "Вконтакте": https://vk.com/fc_luch.

Подведение итогов состоится после 15 июня на презентации для СМИ, результат голосования жюри будет опубликован на официальном сайте www.fc-luch.com.

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