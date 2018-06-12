Детский турнир по боксу "Дети Севера" прошел в Дальнегорске. Фото: предоставлено организаторами

Соревнования были посвящены памяти Героев Советского Союза А.М. Германа и К.П. Берюли

12 июня, PrimaMedia. Ежегодный краевой детский турнир по боксу "Дети Севера", посвященный памяти Героев Советского Союза А.М. Германа и К.П. Берюли, прошел в Дальнегорске. В соревнованиях приняли участие около 140 спортсменов из Приморья и Хабаровска, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

"Соревнования прошли на должном уровне, за что выражаю благодарность Федерации бокса Дальнегорска и спонсорам данного турнира. Спорт закаляет характер мальчишек, а такие турниры помогают выявить будущих чемпионов", — сказал президент федерации кикбокинга Приморского края Виктор Тарабарин.

Также в рамках данного турнира представители Федерации кикбоксинга Приморского края встретились с и.о. главы Дальнегорского городского округа Виктором Колосковым и лучшими спортсменами города, встретились с учениками Дальнегорского индустриально-технологического колледжа №39 и побывали в гостях у детей детского дома с. Сержантово, где советник главы Уссурийского городского округа по вопросам развития спорта, двукратный чемпион мира, чемпион Европы по кикбокингу Александр Захаров поздравил воспитанницу детского дома, победительницу первенства Европы и первенства мира по пауэрлифтингу Алину Рассамахину. Федерации кикбоксинга Приморского края в Дальнегорске. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края Федерации кикбоксинга Приморского края в Дальнегорске. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края Федерации кикбоксинга Приморского края в Дальнегорске. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края 1 / 3 Также Виктор Тарабарин вручил благодарственные грамоты от лица вице-губернатора Константина Межонова за развитие спорта среди молодежи Приморского края президенту Федерации бокса Дальнегорска Игорю Тарабарину и почетному жителю Дальнегорска Алексею Свинкину.

Награждение спортсменов. Фото: предоставлено организаторами Награждение спортсменов. Фото: предоставлено организаторами Награждение спортсменов. Фото: предоставлено организаторами 1 / 3

На церемонии награждения также присутствовал депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко.

Специальными призами награждены лучшие боксеры турнира: Егор Козарезов, Александр Барышев, Вадим Миллер, Сергей Лисицын.