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Иван Штыль стал 16-кратным чемпионом Европы по гребле на байдарках и каноэ. Фото: https://www.canoephotography.com/

Иван Штыль стал 16-кратным чемпионом Европы по гребле на байдарках и каноэ

По итогам выступлений в трех дисциплинах спортсмен завоевал две золотые и одну серебряную медали

12 июня, PrimaMedia. Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ завершился в Белграде (Сербия). В соревнованиях приняли участие 570 спортсменов из 40 стран, которые боролись за 30 комплектов наград. В составе сборной России на соревнованиях выступал приморский гребец, призер Олимпийских игр Иван Штыль, который по итогам выступлений в трех дисциплинах завоевал две золотые и одну серебряную медали, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на департамент физической культуры и спорта Приморского края.

Золотой для приморца стала дистанция 200 метров в каноэ-двойке.

Иван Штыль вместе со своим напарником Александром Коваленко (каноэ-двойка)

Иван Штыль вместе со своим напарником Александром Коваленко (каноэ-двойка). Фото: https://www.canoephotography.com/

Иван Штыль вместе со своим напарником Александром Коваленко, также представляющим Приморский край в параллельном зачете, опередили белорусских и польских гребцов с результатом 35,919 секунд.

Иван Штыль вместе со своим напарником Александром Коваленко

Иван Штыль вместе со своим напарником Александром Коваленко. Фото: Международная и Приморская федерации гребли на байдарках и каноэ

Еще одно "золото" Иван Штыль завоевал в каноэ-четверке на дистанции 500 метров. Российский экипаж не оставил шансов соперникам.

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Серебряную медаль Иван Штыль выиграл на 200-метровке в каноэ-одиночке.

На Чемпионате Европы Иван Штыль к своей обширной коллекции наград добавил еще несколько и в настоящее время он – бронзовый призер Олимпийских игр, 14-кратный чемпион мира, 16-кратный чемпион Европы, многократный победитель этапов Кубка мира и чемпионатов России.

Также бронзовую медаль принесла Приморью Кира Степанова в байдарке-четверке среди женщин на дистанции 500 метров, выступающая за Приморье в параллельном зачете.

По результатам Чемпионата Европы сборная России заняла третье место в неофициальном общекомандном зачете с тремя золотыми, шестью серебряными и тремя бронзовыми наградами.

Кроме этого, на континентальном первенстве спортсмены старого света разыграли 175 путевок в 16 дисциплинах на участие во II Европейских играх, которые пройдут в следующем году в Минске.

Сейчас российские спортсмены начнут подготовку к национальному чемпионату по гребле на байдарках и каноэ, который состоится с 10 по 15 июля на гребном канале Крылатское в Москве. По его итогам определится состав сборной России на чемпионат мира в Монтемор-у-Вельо (Португалия) 22-26 августа.

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