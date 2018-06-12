День России в городе Артеме. Фото: Светлана Агафонова

Артемовцы празднуют День России

Жители и гости города участвуют в конкурсах, танцуют и веселятся (ФОТО)

12 июня, PrimaMedia. По-настоящему празднично в Артеме 12 июня. Сегодня главные мероприятия проходят на площади у Дворца культуры угольщиков и в городском парке. Под звуки духового оркестра на придворцовой площади танцуют и участвуют в конкурсах жители и гости города, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

С праздником артемовцев поздравили заместитель главы АГО Наталья Волкова и секретарь местного отделения партии "Единая Россия", депутат городской думы Ольга Бутковская.

С праздником поздравили замглавы АГО Наталья Волкова и депутат гордумы Ольга Бутковская

С праздником поздравили замглавы АГО Наталья Волкова и депутат гордумы Ольга Бутковская. Фото: Светлана Агафонова

Настоящим украшением праздника стала молодежная акция "Моя страна – моя Россия". По центральной улице города проехала колонна байкеров и велосипедистов с российским триколором и шарами. Они проследовали в городской парк. Здесь в парке свое творчество показали молодежные и студенческие коллективы Артема. Молодежь развернула огромное полотно российского флага как символ единства России. Фестиваль дворовых игр прошел в детском парке "Артемка".

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На площадке перед Дворцом культуры угольщиков собрались молодежь, семьи с детьми, люди старшего поколения. В этот день в Артеме царит праздничная атмосфера с шарами и флагами. Сотни артемовцев пришли на мероприятии, чтобы поздравить страну с Днем России.

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