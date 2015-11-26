День России отмечают во Владивостоке

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День России отмечают во Владивостоке

Жизнь Приморья

12 июня, PrimaMedia. Владивосток отмечает День России. Концертная программа была организована на площадке амфитеатра на набережной Спортивной гавани. Перед горожанами выступили различные творческие коллективы, показал приемы десантно-штурмовой батальон морской пехоты, сообщает ИА PrimaMedia.

На верхней площадке амфитеатра работает выставка-продажа товаров декоративно-прикладного творчества. Здесь можно будет увидеть и приобрести вязаные игрушки, изделия из бисера, фанеры, кожи, гипса, натуральных камней, кости и полимерной глины, мыло ручной работы.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.

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